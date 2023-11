MŽP chce posílit ochranu stromů v ulicích. Mají mít svá ochranná pásma podobně jako podzemní sítě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Městská zeleň, především pak vzrostlé stromy, jsou podle MŽP důležité pro zajištění stínu a ochlazování prostředí v horkých dnech. Také zachytávají prach a tlumí hluk.

Stromy by měly mít stejně jako vodovody, kanalizace nebo elektrické a optické kabely své ochranné pásmo. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) mají stromořadí ve městech nenahraditelnou hodnotu. Ochranu stromů chce ministerstvo životního prostředí (MŽP) zavést v rámci připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny, záměr nyní projednává se zainteresovanými partnery.

"Je nepřijatelné, že stromy kácíme a nesázíme za ně nové. Živá zeleň pomáhá městům a jejich obyvatelům za jakéhokoli počasí, samozřejmě nejvíce v době veder. Proto pracujeme na tom, aby se to změnilo, což je vzhledem ke klimatickým změnám stále naléhavější. Města musí být i v budoucnu příjemná pro žití. To je důvod, proč stromořadí musí mít ochranné pásmo stejně jako elektřina, vodovod nebo plynovod," řekl Hladík. Stromy a stromořadí podle něj mají mít stejnou ochranu jako jiná infrastruktura.

Městská zeleň, především pak vzrostlé stromy, jsou podle MŽP důležité pro zajištění stínu a ochlazování prostředí v horkých dnech. Také zachytávají prach a tlumí hluk. Ministerstvo chce připravovanou novelou posílit kompetence obcí jako správců zeleně, aby měly možnost pečovat o stromy především tam, kde přinášejí největší užitek.

Podle ministerstva se stává, že bez vědomí obcí jsou kolem stromů neodborně prováděné výkopy, které narušují kořenový systém stromů. Ty pak začnou postupně odumírat zevnitř a stanou se pro své okolí nebezpečnými. Zásahy do ochranného pásma stromořadí na veřejných prostranstvích by tedy do budoucna byly možné pouze se souhlasem a za podmínek stanovených obcí.

Společně s vyšší ochranou uličních stromořadí chce ministerstvo zavést také transparentní pravidla kompenzací za kácení stromů pro stavebníky. Cílem je motivovat je k tomu, aby zvažovali rozsah kácení a případně vysadili v okolí stavy náhradní výsadby.

"V rozhodování o kácení stromořadí by podle chystané novely měla být zachována jednoduchá hierarchie priorit. V první řadě by měla být stromořadí zachována a nekácena, pokud to nelze, pak by měly být stromy s náležitou péčí nahrazovány v daném místě, případně v jiné vhodné lokalitě. V nejzazším případě budou moci stavebníci kompenzaci za pokácené dřeviny poslat do speciálního fondu obce. Vybrané peníze budou obce moci použít na zajištění péče o stávající stromy či novou výsadbu,“ řekl Hladík. Podobný systém podle něj funguje například v Rakousku.

Návrh změn nyní ministerstvo konzultuje s odborníky, zástupci hospodařících subjektů i dotčenými resorty. Oficiální projednávání chce zahájit během podzimu tak, aby mohl být návrh změn v prvním pololetí roku 2024 předložen vládě a následně Poslanecké sněmovně.

