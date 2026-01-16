https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-chysta-opatreni-ktera-usnadni-nakladani-se-soukromymi-pozemky-v-chko-soutok
MŽP chystá opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v CHKO Soutok Aktualizováno

16.1.2026 11:20 (ČTK)
Diskuse: 15
CHKO Soutok.
CHKO Soutok.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radomír Dohnal / Ekolist.cz
Ministerstvo životního prostředí chce usnadnit nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl úřadující šéf resortu Petr Macinka (Motoristé). Ten dřív vyhlášení CHKO kritizoval a uváděl, že toto rozhodnutí je nutné přehodnotit a zrušit. Dnes řekl, že nezpochybňuje nutnost chránit tamní unikátní přírodu, ale považuje za nutné napravit situaci, kdy majitelé tamních pozemků přišli po loňském vyhlášení CHKO o možnost s nimi nakládat. Advokát Michal Staněk, který vlastníky pozemků zastupuje, iniciativu přivítal.
 
"To je úžasný kout ... moravské přírody, takže mě nepřekvapuje, že se tam vyskytují unikátní živočichové," řekl Macinka. CHKO vznikla loni v létě, žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tam 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.

"Tam je problém akorát s tím, že je tam asi 6000 majitelů pozemků, kteří zničehonic přišli o možnost nakládat s nimi a to ne v místech, kde je ta unikátní příroda. To je nespravedlnost," doplnil ministr.

Mezi vlastníky tamních pozemků je například podnikatel František Fabičovic, jehož právní zástupce v minulosti podával námitky proti vzniku CHKO. Fabičovic vlastní i Oboru Obelisk, která například namítala, že vyhlášení CHKO ztíží nakládání s jejich pozemkem a kvůli vyhlášení CHKO také neúspěšně podávala žalobu.

Deník N dříve napsal, že podnikatel Fabičovic poslal Motoristům jako sponzor milion korun. Fabičovic loni v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Podle Macinky ministerstvo chystá nápravu. "Abychom se nedotkli ochrany přírody, ale tak, abychom přestali šikanovat tisíce majitelů, kteří tam třeba mnohdy investovali svoje peníze, vzali si úvěry ... a je to jejich jediné živobytí a pak přišel vrchnostenský stát a v podstatě jim zakázal s tím majetkem nakládat," doplnil a kritizoval "zelené znárodňování". "Bude to muset být trošku nějaká legislativní změna," uzavřel Macinka.

Advokát Michal Staněk, který vlastníky pozemků zastupuje v soudních sporech, iniciativu přivítal. "Za svoje klienty si dovolím konstatovat, že tito vítají jakoukoliv zákonnou iniciativu, jejímž cílem bude narovnat – dle našeho pohledu – v neprospěch mých klientů nevyváženě rozložené zájmy jednotlivých skupin v oblasti CHKO Soutok. Vyhlášením CHKO Soutok byla dle našeho názoru neproporčně upozaděna vlastnická práva mých klientů na úkor ochrany přírody, kdy jsme rovněž přesvědčeni, že ochrana dotčeného území již byla dostatečně provedena v rámci Natura 2000," řekl ČTK Staněk.

"Tvrzení ministra Macinky o ’šikaně tisíců majitelů’ a ’zeleném znárodňování’ je zavádějící a zbytečně vyhrocuje debatu o ochraně jedné z nejcennějších přírodních lokalit v České republice. Vyhlášení CHKO Soutok neznamená zákaz hospodaření – znamená pouze to, že hospodaření musí respektovat přírodní hodnoty území. O zásah do práva vlastníka jde, ale například ve formě zákazu intenzivních technologií, zásahů do vodního režimu či terénních úprav ve vybraných zónách," řekl ČTK mluvčí ekologického spolku Arnika Luboš Pavlovič.

V lokalitě má pozemky například Zemědělské družstvo Bulhary, které patřilo k odpůrcům zřízení CHKO Soutok. "V CHKO Soutok máme pozemky, na kterých normálně hospodaříme. Po zřízení CHKO nás zatím nikdo neinformoval o tom, že by se v tom mělo něco změnit, hospodaříme tedy na pozemcích i nadále stejně, oséváme je pro rostlinnou výrobu," řekl ČTK předseda družstva Antonín Osička.

Vedoucí programu Krajina z Hnutí Duha Eliška Vozníková ČTK řekla, že když se ukázalo, že pověřený ministr životního prostředí nemůže zrušit CHKO Soutok a vyjít tak vstříc sponzorům strany Motoristé sobě, přichází s rozvolňováním pravidel. "Ale jen v místech, která podle něj nejsou unikátní přírodou. Majitelé pozemků jsou nadále majitelé pozemků a mohou se svým majetkem nakládat podle pravidel, která jsou v daném území. Pokud je nějaký pozemek součástí CHKO Soutok, tak je tam pravděpodobně z nějakého důvodu a hospodaření, které na něm Správa CHKO navrhuje, povede například k obnovení prostředí pro růst cenných mokřadních luk namísto developerského projektu," uvedla Vozníková.

CHKO Soutok má zajistit velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Má rozlohu 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.

Online diskuse

Všechny komentáře (15)
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.1.2026 13:00
Na srazu ročníku říkala Majka, že jim úředník ChKO nakázal na pozemku neséct, že tam našli jakéhosi vzácného brouka... Povídám - tak to bych se bránil, neb ho našli na obhospodařovaném, tj sečeném pozemku. Takže ano, na podobná "doporučení"/nařízení by se mělo nahlížet jako na buzeraci, protože louky se spásaly či sékly vždy, a hmyz nevymizel, naopak, mnohé lidské aktivity mu svědčí.
PH

Pavel Hanzl

16.1.2026 20:30 Reaguje na Karel Zvářal
V oboře Soutok, na Lánech, lesáci nesmí séct louky v červnu, bo tam hnízdí chřástalové. Sečou až otavu, je to tam normální už dlohá léta a nikomu to nevadí.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.1.2026 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Týkalo se to jejich zahrady, kde dělali běžně seno (králíci, ovce?). Chřástal polní býval (i/zejména) v polích v časech, kdy se ještě hnojilo hnojem, na kterých byla spousta mušek pro kuřátka (P.S. pšenka je lépe průchodná než louka-). Takový rozprostřený hnoják uživí násobně více hmyzáků. Ale lufťákům to bylo fuj, sanovaly se banky, že, vidláky dotovat nebudéhm...
PH

Pavel Hanzl

17.1.2026 10:29 Reaguje na Karel Zvářal
Na to se ptejte Šebestyána, Fialovci přepákovali dotace právě sedlákům, proto bába tak řval.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.1.2026 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Hnůj, kuku aj do bioplynek má mnohem delší historii. Tón udala slavná věta "Ekologie je pavěda", k zemědělcům měl podobný vztah. O extrému z druhé strany škoda slov ... jeden lepší jak druhý.
MU

Michal Ukropec

18.1.2026 12:12 Reaguje na Karel Zvářal
Bezzásahovost je nejvyšší vrchol ekologistické nauky.
JS

Jarek Schindler

16.1.2026 13:42
Jak se vypořádat s vytýčením mnohdy nesmyslných hranic v CHKO Soutok a přitom výrazně ušetřit? Opravdu musíme mít dvě miniaturní CHKO na sebe bezprostředně navazující. Takže spojit CHKO Soutok s CHKO Pálava a ušetří se za jedno CHKO. Při vyhlašování CHKO Soutok se vyskytlo pár věcí které nemluví ve prospěch ochrany přírody ale spíš ukazují na poťouchlost některých ochranářů. Opravdu bylo potřeba dát do CHKO některé sporné pozemky? I toto by šlo napravit.
MU

Michal Ukropec

16.1.2026 16:07
Jsem zvědav, zda se v oboře Obelisk jak tvrdí ekologisti postaví i hotel se sídlištěm, aby lovci mohli lovit nejen zvěř, ale i turisty...nebo tam tůně zalijí betonem?
Jan Šimůnek

16.1.2026 20:09
Zelení jsou prostě prototalitní levice, bojující proti demokracii.
MK

Majka Kletečková

17.1.2026 14:32
Když se ukázalo, že pověřený ministr životního prostředí nemůže zrušit CHKO Soutok a vyjít tak vstříc sponzorům své strany, přichází s rozvolňováním pravidel. Je prostě třeba, aby se sponzorům (Fabičovičovi, Chladovi ...) vrátily investované peníze. Protlačit Motoristy do parlamentu nebylo levné.
AL

Alena Lyskova

17.1.2026 15:38 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, ochránci přírody se Vám nastěhují do zahrady, objeví tam chráněného brouka, který se tam vyskytuje protože se mu tam libí. Vy si tam už ani neškrtnete. Za pár let ten brou uteče a protože se mu tm přestane libit,přesto to bude Vaše vina ne těch hlupáků ochránců. Je asi nějaký důvod proč se mu tam libí. Zavist je vlasností lenuchů a neschopných lidí. Skuste si najít jinou užitečnější aktivitu.
Pe

Peter

17.1.2026 18:06 Reaguje na Majka Kletečková
Tu větu, jak jste ji napsala: ("Když se ukázalo, že ..."), řekla Eliška Vozníková z Hnutí Duha. U sponzorů hnutí Duha není třeba, aby se jim vrátily investované peníze?
MK

Majka Kletečková

17.1.2026 20:33 Reaguje na Majka Kletečková
Fabičovic, který daroval Motoristům milion Kč, je vlastníkem pozemků v CHKO Soutok. Na nich byla před vyhlášením této chráněné oblasti zvažována výstavba rodinných domů, a to na přírodovědně cenných Slováckých lúkách. Právní zástupce tohoto sponzora připravoval podklady pro naprostou většinu z cca 1700 připomínek, které měly velmi podobné znění, státní správa se ale s připomínkami vypořádala.

Slova Macinky o tom, že CHKO Soutok znamená ohrožení rozumného hospodaření, nepovažuji proto za neutrální politický názor.
AL

Alena Lyskova

17.1.2026 15:30
Vítám aktivity nového ministra pana Macinky, jen by mohl prověřit buzeraci všech úředníků nejen CHKO ale i maloplošných PR. Chovají se jako diktátoři.
Jan Šimůnek

18.1.2026 09:53
to Majka Kletečková
17.1.2026 14:32 Prostě, Motoristé jsou autentická pravice (na rozdíl od bolševikofašistů a klerofašistů z odešlé vlády), takže je jasné, že budou v konfliktu s levičáckou až ultralevičáckou koncepcí "ochrany přírody", která cíleně škodí lidem a přírodě většinou nepomáhá. Spousta lidí volila Motoristy právě proto, že má těch ochranářů dost.
17.1.2026 20:33 Čím jsou ty Slovácké lúky tak cenné? A opravdu by je výstavba nějakých domů poškodila?
Vzhledem k tomu, že každá CHKO i NP znamenají značná omezení pro rozumné hospodaření, včetně toho, co přírodě prospívá. Viz třeba zákazy kosení a pastvy na pozemcích, kde rostou chráněné rostliny (např. hořce a vstavače), vázané právě na pozemky takto lidmi obhospodařované.
Pražská EVVOluce

