MŽP chystá opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v CHKO Soutok Aktualizováno
"Tam je problém akorát s tím, že je tam asi 6000 majitelů pozemků, kteří zničehonic přišli o možnost nakládat s nimi a to ne v místech, kde je ta unikátní příroda. To je nespravedlnost," doplnil ministr.
Mezi vlastníky tamních pozemků je například podnikatel František Fabičovic, jehož právní zástupce v minulosti podával námitky proti vzniku CHKO. Fabičovic vlastní i Oboru Obelisk, která například namítala, že vyhlášení CHKO ztíží nakládání s jejich pozemkem a kvůli vyhlášení CHKO také neúspěšně podávala žalobu.
Deník N dříve napsal, že podnikatel Fabičovic poslal Motoristům jako sponzor milion korun. Fabičovic loni v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.
Podle Macinky ministerstvo chystá nápravu. "Abychom se nedotkli ochrany přírody, ale tak, abychom přestali šikanovat tisíce majitelů, kteří tam třeba mnohdy investovali svoje peníze, vzali si úvěry ... a je to jejich jediné živobytí a pak přišel vrchnostenský stát a v podstatě jim zakázal s tím majetkem nakládat," doplnil a kritizoval "zelené znárodňování". "Bude to muset být trošku nějaká legislativní změna," uzavřel Macinka.
Advokát Michal Staněk, který vlastníky pozemků zastupuje v soudních sporech, iniciativu přivítal. "Za svoje klienty si dovolím konstatovat, že tito vítají jakoukoliv zákonnou iniciativu, jejímž cílem bude narovnat – dle našeho pohledu – v neprospěch mých klientů nevyváženě rozložené zájmy jednotlivých skupin v oblasti CHKO Soutok. Vyhlášením CHKO Soutok byla dle našeho názoru neproporčně upozaděna vlastnická práva mých klientů na úkor ochrany přírody, kdy jsme rovněž přesvědčeni, že ochrana dotčeného území již byla dostatečně provedena v rámci Natura 2000," řekl ČTK Staněk.
"Tvrzení ministra Macinky o ’šikaně tisíců majitelů’ a ’zeleném znárodňování’ je zavádějící a zbytečně vyhrocuje debatu o ochraně jedné z nejcennějších přírodních lokalit v České republice. Vyhlášení CHKO Soutok neznamená zákaz hospodaření – znamená pouze to, že hospodaření musí respektovat přírodní hodnoty území. O zásah do práva vlastníka jde, ale například ve formě zákazu intenzivních technologií, zásahů do vodního režimu či terénních úprav ve vybraných zónách," řekl ČTK mluvčí ekologického spolku Arnika Luboš Pavlovič.
V lokalitě má pozemky například Zemědělské družstvo Bulhary, které patřilo k odpůrcům zřízení CHKO Soutok. "V CHKO Soutok máme pozemky, na kterých normálně hospodaříme. Po zřízení CHKO nás zatím nikdo neinformoval o tom, že by se v tom mělo něco změnit, hospodaříme tedy na pozemcích i nadále stejně, oséváme je pro rostlinnou výrobu," řekl ČTK předseda družstva Antonín Osička.
Vedoucí programu Krajina z Hnutí Duha Eliška Vozníková ČTK řekla, že když se ukázalo, že pověřený ministr životního prostředí nemůže zrušit CHKO Soutok a vyjít tak vstříc sponzorům strany Motoristé sobě, přichází s rozvolňováním pravidel. "Ale jen v místech, která podle něj nejsou unikátní přírodou. Majitelé pozemků jsou nadále majitelé pozemků a mohou se svým majetkem nakládat podle pravidel, která jsou v daném území. Pokud je nějaký pozemek součástí CHKO Soutok, tak je tam pravděpodobně z nějakého důvodu a hospodaření, které na něm Správa CHKO navrhuje, povede například k obnovení prostředí pro růst cenných mokřadních luk namísto developerského projektu," uvedla Vozníková.
CHKO Soutok má zajistit velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Má rozlohu 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (15)
Karel Zvářal16.1.2026 13:00
Pavel Hanzl16.1.2026 20:30 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal16.1.2026 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl17.1.2026 10:29 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal17.1.2026 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Michal Ukropec18.1.2026 12:12 Reaguje na Karel Zvářal
Jarek Schindler16.1.2026 13:42
Michal Ukropec16.1.2026 16:07
Jan Šimůnek16.1.2026 20:09
Majka Kletečková17.1.2026 14:32
Alena Lyskova17.1.2026 15:38 Reaguje na Majka Kletečková
Peter17.1.2026 18:06 Reaguje na Majka Kletečková
Majka Kletečková17.1.2026 20:33 Reaguje na Majka Kletečková
Slova Macinky o tom, že CHKO Soutok znamená ohrožení rozumného hospodaření, nepovažuji proto za neutrální politický názor.
Alena Lyskova17.1.2026 15:30
Jan Šimůnek18.1.2026 09:53
17.1.2026 14:32 Prostě, Motoristé jsou autentická pravice (na rozdíl od bolševikofašistů a klerofašistů z odešlé vlády), takže je jasné, že budou v konfliktu s levičáckou až ultralevičáckou koncepcí "ochrany přírody", která cíleně škodí lidem a přírodě většinou nepomáhá. Spousta lidí volila Motoristy právě proto, že má těch ochranářů dost.
17.1.2026 20:33 Čím jsou ty Slovácké lúky tak cenné? A opravdu by je výstavba nějakých domů poškodila?
Vzhledem k tomu, že každá CHKO i NP znamenají značná omezení pro rozumné hospodaření, včetně toho, co přírodě prospívá. Viz třeba zákazy kosení a pastvy na pozemcích, kde rostou chráněné rostliny (např. hořce a vstavače), vázané právě na pozemky takto lidmi obhospodařované.