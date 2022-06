MŽP odloží zahájení procesu vyhlášení NP Křivoklátsko, usilovali o to starostové Diskuse: 2 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | JeP / Shutterstock Berounka Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) na twitteru oznámila, že odloží zahájení procesu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko na září. Původně to mělo být 9. června. O odklad žádali starostové na květnovém setkání s ministryní. Původní termín by znamenal, že devadesátidenní lhůta pro vyjádření k podkladům pro vznik národního parku skončí několik dní před volbami. Starostové požadovali, aby připomínky obcí k vyhlášení národního parku odpovídaly aktuálnímu postoji zastupitelů a obyvatel obcí. Zástupci obcí také dlouhodobě usilují o získání více informací o podrobné podobě a režimu fungování v národním parku. "Obce díky tomu získají i po komunálních volbách dostatek času pro připomínkování. Starostky a starosty dotčených obcí jsem dnes informovala dopisem," uvedla k důvodům pro odložení termínu Hubáčková. Starostové rozhodnutí ministerstva vítají, za obce, kterých se vyhlášení národního parku týká, to ČTK řekl starosta Bělče Lukáš Kocman. "Dává to větší prostor," dodal starosta. Podle něj budou zároveň pokračovat další jednání, obce nadále chtějí podrobnější informace a konkrétní argumenty, proč nestačí dosavadní ochrana přírody v rámci chráněné krajinné oblasti, v opačném případě budou chtít přípravu zastavit. Místní obyvatelé se také obávají negativních vlivů souvisejících s možným zvýšeným turismem, například nadměrné dopravy. "VěřÍm, že tento můj krok pomůže vyřešit problémy těch, kteří skutečně o poctivé projednání návrhu mjíi zájem a že povede k dovyjasnění zbývajících otázek a konečně i k hladšímu samotnému procesu projednánÍ podle zákona," uvedla Hubáčková v dopise, který dnes rozeslala obcím, jichž by se vyhlášení parku dotklo. Připravovaný Národní park Křivoklátsko má chránit především lesní ekosystémy, které mají bohatou strukturu. Změnit se má i systém hospodaření, přednost má dostávat přírodní charakter a působení přírodních jevů před činností člověka. Podle ministerstva má vyhlášení parku zajistit tomuto přírodně bohatému území plnohodnotnou ochranu, kterou nelze v rámci CHKO dlouhodobě garantovat. Park má zabírat 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Fakta o plánovaném národním parku Křivoklátsko Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje, aby se národním parkem stalo nejcennějších 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, tedy 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Hranice by se měla co nejvíc vyhýbat zastavěnému území sídel nebo větším zemědělským plochám. V národním parku by ležela jen obec Karlova Ves, ostatní by zůstaly vně jeho hranic. Loni v červnu podpořili vyhlášení národního parku středočeští zastupitelé. Záměr ocenil také tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Mohla tak začít příprava podkladů pro vznik parku, konečné slovo bude mít Sněmovna. Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko si dala do programového prohlášení i nová koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Kraj začal na konci minulého roku jednat s obcemi, jichž se vyhlášení národního parku dotkne. Právě od obcí, které leží kolem chystaného národního parku, se v poslední době ozývají silné výhrady proti tomuto kroku. Na tři desítky starostů a dalších zástupců obcí na začátku června vyzvaly v otevřeném dopise premiéra Fialu, aby proces vyhlašování NP Křivoklátsko zastavil. Podle nich chybí relevantní podklady, je tlak na rychlost. Míní, že dosavadní ochrana je funkční a vede k trvale udržitelnému vývoji. Podle obcí například chybí vysvětlení, proč nestačí úprava režimu v chráněné krajinné oblasti. Ministerstvo například argumentuje tím, že v CHKO lesy plní hospodářskou funkci, ale pro ochranu přírody je třeba, aby cílem nebyl zisk, proto je třeba park vyhlásit. Podle starostů by se z hospodářských lesů mohly stát lesy takzvaného zvláštního určení i v současné CHKO, což umožňuje zákon o lesích. Na území budoucího národního parku podle ministerstva žijí desítky ohrožených rostlin a živočichů, třeba čáp černý, mlok skvrnitý nebo luňák červený, z rostlin například tis červený nebo mochna bílá. Ochranáři si cení zejména lesů v nadmořských výškách mezi 200 a 600 metry nad mořem. Lesy tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR a staly by se prvním národním parkem, který by nebyl přeshraniční, tedy by neměl svůj protějšek v cizině. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, která byla vyhlášena 24. listopadu 1978, má rozlohu 628 kilometrů čtverečních. Leží při západním okraji Středočeského kraje (okresy Beroun, Kladno a Rakovník), částečně zasahuje i do kraje Plzeňského (okresy Plzeň-sever a Rokycany). Jde o pahorkatinu s výraznými hřbety, rozkládá se podél středního toku Berounky a 64 procent území tvoří lesy. Nejvyšším vrcholem je Těchovín (616 metrů), nejnižším bodem je Berounka v Hýskově (217 metrů). Má pestré tektonické i horninové složení, typický je současný výskyt údolí s horským klimatem a teplých a suchých vrcholů kopců, kde se daří teplomilným živočichům a rostlinám. CHKO Křivoklátsko tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s nebývale pestrým složením stromů a velkým podílem přírodních porostů; na území se dá nalézt více než 1800 druhů cévnatých rostlin, 84 původních druhů dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž 120 zde i hnízdí. V březnu 1977 vyhlásilo UNESCO oblast světovou biosférickou rezervací, CHKO je také součástí evropské soustavy Natura 2000. Na území CHKO jsou čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací a sedm přírodních památek. Správa CHKO sídlí ve Zbečně na Rakovnicku. Na území CHKO se nacházejí středověké hrady Křivoklát, Točník, Žebrák, Krakovec či zříceniny Týřov a Jenčov, zámky Zbiroh, Nižbor a Lány či rozhledny Máminka (na Krušné hoře) a Velká Buková. V listopadu 1998 řekl u příležitosti 20. výročí vyhlášení CHKO tehdejší ředitel Správy chráněných krajinných oblastí a současný dlouholetý šéf Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc, že Křivoklátsko má zřejmě jako poslední území v ČR reálnou šanci získat statut národního parku. Myšlenka na vyhlášení pátého národního parku na území ČR se oživila za úřadování někdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka (2007 až 2009), v přípravách pokračovali i jeho nástupci. Proces vyhlašování národního parku začal v březnu 2010, už tehdy se kvůli obavě z případných omezení postavili proti parku někteří obyvatelé dotčených obcí, nesouhlasnou petici podepsalo v roce 2012 na 14 000 lidí. Online diskuse

Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Katka Pazderů 7.6.2022 07:48 Toto je na území parků zakázáno: viz legislativa

Copak ti lidé neumějí číst?



§ 16

Základní ochranné podmínky národních parků



(1) Na celém území národních parků je zakázáno



a) umisťovat nebo povolovat důlní díla, včetně souvisejících důlních staveb nebo zařízení, kromě zajištění a likvidace stávajících důlních děl,



b) vymezovat nové průmyslové zóny,



c) stanovovat průzkumná území,



d) těžit nerosty, rašelinu nebo slatinu, kromě těžby stavebního kamene a písku pro stavby na území národního parku,



e) odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku,



f) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování nepůvodních druhů rostlin,



g) zavádět intenzivní chovy zvěře, jako jsou obory, farmové chovy nebo bažantnice,



h) měnit stávající vodní režim pozemků,



i) vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě schválených záchranných programů nebo živočichů vyléčených záchrannými stanicemi v místě jejich nálezu,



j) umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje,



k) provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, nebo



l) létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu49), kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.



(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno



a) používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón národního parku nebo s režimem zón národního parku,



b) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany,



c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany státu a ochrany státních hranic, nebo mimo provádění údržby kulturních památek,



d) povolovat nebo provádět geologické práce,



e) sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy, s výjimkou běžného obhospodařování pozemků, výzkumu povoleného nebo organizovaného orgánem ochrany přírody, výkonu práva myslivosti, práva rybářství nebo práva obecného užívání lesů podle jiného právního předpisu,



f) používat na pozemcích mimo zahrady umělá hnojiva, kejdu, silážní šťávy nebo pozemky vápnit,



g) vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady; to neplatí pro vysazování nebo vysévání stanovištně původních dřevin nebo místních odrůd ovocných dřevin,



h) používat biocidy mimo budovy,



i) skladovat pohonné hmoty nebo chemické přípravky mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody na časově omezené období,



j) odstraňovat odpady, které mají původ na území národního parku, mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,



k) upravovat přirozená koryta vodních toků nebo odstraňovat z přirozených koryt vodních toků splaveniny nebo jiné přirozeně vzniklé překážky, s výjimkou případů bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby vzniku značných škod na majetku,



l) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,



m) jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou jízdy prováděné členy základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, pracovníky dalších orgánů veřejné moci, pracovníky veterinární služby a pracovníky správce vodního toku při plnění jejich úkolů nebo vlastníky a nájemci nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,



n) provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,



o) tábořit mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,



p) rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,



q) pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,



r) provozovat volný nebo stánkový prodej mimo budovy,



s) provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel, nebo



t) provádět chemický posyp cest, s výjimkou údržby silnic I. třídy. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Katka Pazderů 7.6.2022 07:49 NP Křivoklátsko zasahuje jen do jednoho zastavěného území jedné obce, Karlovy Vsi. Jenže je zde mnoho lovců, a to je jak známo, zajícova smrt. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.