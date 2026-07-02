MŽP vyhlásilo nové chráněné lokality včetně rozšíření Žofínského pralesa
2.7.2026 11:40 (ČTK)
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Vyhlášení národní přírodní památky Trkmanské louky v katastru obce Rakvice se zaměřuje na ochranu vzácných slanomilných společenstev, mokřadů a především kriticky ohroženého pcháče žlutoostenného. Zároveň vymezuje i ochranné pásmo a stanovuje přísnější režim hospodaření.
V případě lokality Lipka u Vimperka předpis zřizuje novou přírodní rezervaci o rozloze zhruba 4,6 hektaru. Nahrazuje a sjednocuje dvě dřívější, překrývající se chráněná území, přírodní památku Lipka a přírodní rezervaci Lipka I. Cílem je ochrana cenných přírodních společenstev a podmáčených smrčin, které vznikly na bývalých zemědělských půdách.
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