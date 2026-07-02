https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-vyhlasilo-nove-chranene-lokality-vcetne-rozsireni-zofinskeho-pralesa
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MŽP vyhlásilo nové chráněné lokality včetně rozšíření Žofínského pralesa

2.7.2026 11:40 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Chmee2 / Wikimedia Commons
Červencem začíná platit předpis o rozšíření národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách a vyhlášení národní přírodní památky Trkmanské louky v Jihomoravském kraji a přírodní rezervace Lipka na Šumavě. Vyhláška ministerstva životního prostředí přináší úpravu dosavadních hranic Žofínského pralesa a upřesňuje ochranné podmínky území.
 
Cílem vyhlášky týkající se Žofínského pralesa je posílení ochrany přirozených lesních ekosystémů, zejména bučin, podmáčených smrčin a lesních pramenišť, a také výskytu vzácného mechorostu dvouhrotce zeleného. Vyhláška například zakazuje plošné kácení dřeva, odstraňování mrtvého dřeva, výsadbu nepůvodních dřevin nebo pohyb mimo vyznačené trasy. Zavádí rovněž novou hranici rezervace s výměrou přibližně 441 hektarů a sjednocuje správu území pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

Vyhlášení národní přírodní památky Trkmanské louky v katastru obce Rakvice se zaměřuje na ochranu vzácných slanomilných společenstev, mokřadů a především kriticky ohroženého pcháče žlutoostenného. Zároveň vymezuje i ochranné pásmo a stanovuje přísnější režim hospodaření.

V případě lokality Lipka u Vimperka předpis zřizuje novou přírodní rezervaci o rozloze zhruba 4,6 hektaru. Nahrazuje a sjednocuje dvě dřívější, překrývající se chráněná území, přírodní památku Lipka a přírodní rezervaci Lipka I. Cílem je ochrana cenných přírodních společenstev a podmáčených smrčin, které vznikly na bývalých zemědělských půdách.

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