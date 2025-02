Na celé Srí Lance několik hodin nešla elektřina, podle úřadů to způsobila opice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Celá Srí Lanka se v neděli na několik hodin ponořila do temnoty, když na ostrově vypadla elektrická síť. Podle vládních činitelů všechno způsobila opice, která na předměstí hlavního města Colomba vnikla do elektrárny a dostala se do kontaktu s jedním z transformátorů, což způsobilo "nerovnováhu celého systému", informoval dnes zpravodajský server BBC News.Výpadek na celém ostrově, kde žije asi 22 milionů obyvatel, začal před polednem místního času a dodávky se začaly postupně obnovovat po třech hodinách. Podle srílanského tisku byla elektřina plně obnovena zhruba v 18:00 místního času. Mezitím se obyvatelé museli spoléhat jen na vlastní generátory. Výpadek elektřiny také způsobil problémy s dodávkami vody.

Srílančané na nastalou situaci reagovali kritikou vlády i záplavou vtipů na sociálních sítích. "Zlotřilá opice vyřadila celou srílanskou elektrickou síť," napsal jeden z uživatelů. "Jedna opice = totální chaos. Není ta pravá chvíle přehodnotit naši infrastrukturu?" dodal.

Srílanské deníky dnes napsaly, že inženýři už léta varují po sobě jdoucí vlády, aby modernizovaly srílanskou energetickou síť, jinak bude země čelit častým výpadkům proudu.

"Národní energetická síť je v tak oslabeném stavu, že pokud dojde k poruše byť jen na jednom z našich vedení, lze očekávat časté výpadky elektřiny po celém ostrově," citoval srílanský deník Daily Mirror nejmenovaného vysoce postaveného inženýra.

Srílančané museli přetrpět měsíce výpadků elektřiny v létě 2022, kdy se země propadla do ekonomické krize. Místním čerpacím stanicím zároveň došel benzin a nafta.

reklama