Foto | Petr Lumpe / Zoo Ostrava Do Česka se začal tento velký pták z řádu krátkokřídlých vracet ve druhé polovině minulého století a od konce 80. let v tuzemsku i pravidelně hnízdí.

Foto | Petr Lumpe / Zoo Ostrava Většinou lze tedy první malá mláďata vidět až na konci dubna.

Na Českolipsku se nezvykle brzo vylíhla mláďata jeřába popelavého. Ornitologové je zaznamenali u Holanských rybníků 10. dubna, což je nejranější termín dosavadních pozorování v Česku. Nalezená mláďata navíc byla již přibližně pět dní stará, informovala zakladatelka projektu Jeřábí život a terénní ornitoložka Zoo Ostrava Markéta Ticháčková.

Do Česka se začal tento velký pták z řádu krátkokřídlých vracet ve druhé polovině minulého století a od konce 80. let v tuzemsku i pravidelně hnízdí. "V posledních letech sledujeme změny migračního chování jeřábů a zkracování cest do zimovišť. Někteří jeřábi už dokonce na zimu neodlétají a zimují u nás. Na jaře tak potom nemají daleko na své hnízdiště a mohou proto obsadit teritorium a zahnízdit dříve, než ostatní ptáci, kteří stále migrují," uvedla Ticháčková.

To je podle ní také případ hnízdiště u Holanských rybníků, kde ornitologové letos první kuřata pozorovali. "Dříve zde hnízdil pár, o kterém jsme díky barevnému značení pomocí kroužků věděli, že pravidelně migroval až do Španělska. Před třemi lety se však na stejné lokalitě objevil jiný pár, a to v době, kdy byl značený jeřáb teprve v Německu na cestě zpět do ČR, takže o své hnízdiště přišel," dodala.

Jeřábi se stavbou hnízda začínají obvykle v březnu. Snášejí zpravidla dvě vejce, která se vyvíjejí 30 až 31 dní. Většinou lze tedy první malá mláďata vidět až na konci dubna. Na péči se pak podílejí oba rodiče. "V těchto měsících je potřeba apelovat na lidi, aby se v blízkosti rybníků a mokřadů, kde mohou ptáci hnízdit, chovali maximálně ohleduplně. Je třeba se chovat tiše, mít psy na vodítku, a kdyby náhodou narazili na zdánlivě opuštěné hnízdo s vejci či ukryté mládě, ať se co nejrychleji vzdálí. Rodiče se s největší pravděpodobností brzy vrátí," uvedl spolupracovník projektu Jeřábí život Petr Lumpe.

Pozorování a ochraně jeřábů se věnuje tým ornitologů v projektu Jeřábí život, do kterého jsou zapojené i zoo v Liberci a Ostravě. Ptáky ornitologové sledují za pomoci barevného značení a GPS-GSM vysílačů. Doposud vysílačem vybavili deset jeřábů, z toho tři na Moravě a ve Slezsku, jednoho v jižních Čechách a ostatní v severních Čechách.

