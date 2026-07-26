Na Hádecké planince u Brna obnovují ochránci původní step, vrátí se tam i pastva
"V místech, kde budeme lesostepi nově obnovovat, půjdeme do radikálních výřezů. Redukovat budeme téměř 80 procent současného zastoupení dřevin," uvedl Jurek. Výsledkem mají být světlé lesy s bohatým travnatým podrostem.
Projekt je rozdělen do několika etap, aby se krajina neotevřela celá naráz. Po úvodní fázi budou ochránci pokračovat v dalším vyřezávání letos na podzim. Klíčový moment ale nastane příští rok. "Vyřídili jsme potřebná povolení od orgánu ochrany lesů na krajském úřadě a po mnoha desetiletích navrátíme na Hádeckou planinu pastvu ovcí," uvedl Jurek. Pastva se stane trvalou součástí následné péče o oblast.
Cílené prosvětlení doubrav má vytvořit optimální podmínky pro mnoho ohrožených organismů. Světlo a prostor v podrostu pomohou kriticky ohroženým druhům rostlin i zvířat. Ekologové chtějí podpořit vzácné orchideje, hadinec nachový či motýla jasoně dymnivkového, kterému hrozí vyhynutí. Místo by mělo poskytnout útočiště i ještěrce zelené, která je největším druhem ještěrek v Česku.
Území, na kterém odborníci zasahují, tvoří asi třináctinu celkové rozlohy Hádecké planinky. Projekt obnovy potrvá do roku 2029, následná údržba a pastva budou pokračovat i v dalších letech.
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