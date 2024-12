Na Havaji se probudila k životu Kilauea, jedna z nejaktivnějších sopek na světě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jedna z nejaktivnějších sopek na světě se v pondělí po tříměsíčním období klidu opět probudila k životu a začala chrlit lávu až do výšky 80 metrů ze dna kalderového jezera. Vulkán Kilauea na největším z Havajských ostrovů vybuchl v noci na pondělí místního času (odpoledne SEČ), oznámila geologická služba Spojených států (USGS), a erupce pokračují. Informovaly o tom stanice CNN nebo list The Guardian.Ohnivá podívaná přilákala před vánočními svátky do národního parku Hawaii Volcanoes, který je pro veřejnost otevřen 24 hodin denně, davy lidí, píše CNN. Geologická služba také umístila na internet živé záběry z webkamery . Podle správy národního parku pokrývala láva do tří hodin od první erupce 500 akrů na dně kaldery, což je velká kotlovitá prohlubeň, která se mimo jiné vyznačuje poklesem či naopak růstem výšky svého povrchu.

"Je to docela vzrušující okamžik... tohle je opravdu velká, objemná erupce. Láva vytéká velmi rychle, což je na začátku těchto erupcí běžné," řekl v živém přenosu Ken Hon, vedoucí vědecký pracovník USGS. "Jde o pátou erupci, kterou jsme v oblasti Kilauea zaznamenali od prosince 2020," upřesnil.

Úřady ujistily veřejnost, že okolní obce nejsou výbuchem sopky ohroženy, protože se omezuje na území národního parku. USGS nicméně upozornila na vysokou míru emisí sopečných plynů, které se šíří po větru od kráteru a zhoršují kvalitu ovzduší.

Sopka Kilauea vybuchla také letos v červnu a září a s výjimkou období klidu mezi lety 1924 a 1952 v ní dochází k erupcím pravidelně od doby, kdy o ní existují písemné záznamy. Erupce obvykle trvají několik dní, ale mohou se protáhnout i na rok. V roce 2018 Kilauea vybuchovala od května do srpna a její erupce zničily přes 700 stavení.

