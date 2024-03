Na Havlíčkobrodsku chtějí výzkumníci sledovat dopad solárních panelů na přírodu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na Havlíčkobrodsku chtějí výzkumníci několik let sledovat dopad solárních panelů na půdu pod nimi a na přírodu v jejich okolí. Projekt se bude týkat fotovoltaické elektrárny, kterou chce firma ČEZ Obnovitelné zdroje postavit u Okrouhlice, v sousedství pozemků, které má pod kontrolou Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. Radní kraje schválili peníze na úvodní etapu projektu . Novinářům to řekl krajský radní Pavel Hájek (STAN).

"Na základě vyhodnocení si do budoucna budeme moci říci podmínky, za jakých je možné na zemědělské půdě instalovat fotovoltaické elektrárny," řekl Hájek k očekávanému přínosu dlouhodobého výzkumu. Podílet se na něm bude také Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Příprava výzkumného úkolu začala loni. "Máme velké množství záměrů pro výstavbu fotovoltaických elektráren na zemědělském půdním fondu. Měli jsme jich za dva roky asi 60, které jsme posuzovali," řekl Hájek. Podle něj chybí metodika pro posuzování, na kterou půdu je možné tyto elektrárny umisťovat. U Okrouhlice jde podle radního o půdu nižší kvality.

Fotovoltaická elektrárna u Okrouhlice by podle webu kraje měla zabírat okolo 7,5 hektaru, její stavba by mohla začít na přelomu letoška a příštího roku. Podle radního je firma ČEZ připravená použít tam několik typů fotovoltaických panelů a více způsobů jejich osazení. Na pozemcích pod nimi se budou uplatňovat různé způsoby péče o půdu. Například v části by se měla pást zvířata, část pozemků se bude sekat, část mulčovat.

Odborníci budou sledovat například obsah živin v půdě a její teplotu, vodní režim nebo výskyt různých živočichů. V tomto roce budou na pozemcích prováděná úvodní měření, kraj na ně vyčlenil 580 000 korun.

