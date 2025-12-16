https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-jednani-ministru-v-bruselu-zastupoval-cr-velvyslanec-cerny-nikoli-taraba
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na jednání ministrů v Bruselu zastupoval ČR velvyslanec Černý, nikoli Taraba

16.12.2025 15:19 | BRUSEL (ČTK)
Vlajky EU před sídlem Evropské komise v Bruselu
Vlajky EU před sídlem Evropské komise v Bruselu
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Za Česko dnes na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý. Vyplývá to alespoň ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka původně oznámil, že ČR bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
 
Podle informací ČTK ministři dnes neměli o ničem hlasovat, ani v tomto případě tedy nebylo zastupování potřeba. Jak přesně celé jednání probíhalo za zavřenými dveřmi, není jasné, nicméně velvyslanec Černý se měl dnes ráno s ministrem Tarabou "koordinovat", potvrdily diplomatické zdroje bez bližších podrobností.

"Je to tak, že nás zastupoval pan velvyslanec Černý. Pan Macinka se domluvil se slovenským ministrem životního prostředí a v případě, že by se hlasovalo, hlasoval by podle instrukcí České republiky. Ale pokud se nebude hlasovat, zastupoval nás velvyslanec," řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš.

Jedním z dnes diskutovaných témat byl i systém emisních povolenek ETS2, kde Česko podpořilo právě slovenský návrh.

Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala přitom celkem pět mechanismů, kterými chce zajistit dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy by přitom byly spuštěny, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.

Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. V rámci vyjednávání o úpravě unijních klimatických pravidel se pak Rada EU i Evropský parlament shodly na odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.

"Oceňujeme, že Evropská komise předložila legislativní návrh, který by měl řešit obavy z dopadu na ceny vytápění a dopravy v souvislosti s možným zavedením EU ETS2. Komise do návrhu promítla podněty, které Česká republika spolu s dalšími 18 členskými státy zaslala na začátku července letošního roku," uvedl na dnešním zasedání v Bruselu velvyslanec Černý. "Z pohledu české vlády je však systém ETS2 ekonomicky a sociálně škodlivý a proto bychom chtěli vyjádřit naši podporu iniciativě Maďarska a Slovenska, která žádá posun EU ETS2 nejméně do roku 2030 a případně další kroky," dodal.

Zastupování jiným státem je běžné na summitech, tedy schůzkách nejvyšších politických představitelů zemí EU, formálně označovaných jako Evropská rada. Na běžných ministerských radách, když do Bruselu necestuje ministr, nahrazuje jej obvykle náměstek, nebo vrchní ředitel, nebo zemi zastupuje velvyslanec při EU. Za každý stát tak vždy vystupuje jeho zástupce, ostatně právě proto v Bruselu existuje stále zastoupení ČR při EU, kde jsou experti, kteří znají české pozice a rovněž velvyslanci stálého zastoupení Vladimír Bärtl a Štěpán Černý. Záležitosti životního prostředí spadají pod velvyslance Černého.

O svém zastupování Tarabou v pondělí informoval Petr Macinka (Motoristé), který je pověřený vedením ministerstva životního prostředí (MŽP) a zároveň byl jmenován ministrem zahraničí. Diplomacii má vést Macinka dočasně, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy) má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Zastoupení ČR na jednání unijních ministrů slovenským ministrem je nestandardní Akce Greenpeace proti Motoristům ve vedení Ministerstva životního prostředí Foto: Majda Slámová Greenpeace Greenpeace vyvěsili transparent na budovu ministerstva životního prostředí Petr Macinka Foto: Motoristé sobě Macinka zopakoval, že by si přál kompletní vládu včetně Turka do poloviny ledna

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist