Na jednání ministrů v Bruselu zastupoval ČR velvyslanec Černý, nikoli Taraba
"Je to tak, že nás zastupoval pan velvyslanec Černý. Pan Macinka se domluvil se slovenským ministrem životního prostředí a v případě, že by se hlasovalo, hlasoval by podle instrukcí České republiky. Ale pokud se nebude hlasovat, zastupoval nás velvyslanec," řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš.
Jedním z dnes diskutovaných témat byl i systém emisních povolenek ETS2, kde Česko podpořilo právě slovenský návrh.
Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala přitom celkem pět mechanismů, kterými chce zajistit dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy by přitom byly spuštěny, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.
Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. V rámci vyjednávání o úpravě unijních klimatických pravidel se pak Rada EU i Evropský parlament shodly na odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.
"Oceňujeme, že Evropská komise předložila legislativní návrh, který by měl řešit obavy z dopadu na ceny vytápění a dopravy v souvislosti s možným zavedením EU ETS2. Komise do návrhu promítla podněty, které Česká republika spolu s dalšími 18 členskými státy zaslala na začátku července letošního roku," uvedl na dnešním zasedání v Bruselu velvyslanec Černý. "Z pohledu české vlády je však systém ETS2 ekonomicky a sociálně škodlivý a proto bychom chtěli vyjádřit naši podporu iniciativě Maďarska a Slovenska, která žádá posun EU ETS2 nejméně do roku 2030 a případně další kroky," dodal.
Zastupování jiným státem je běžné na summitech, tedy schůzkách nejvyšších politických představitelů zemí EU, formálně označovaných jako Evropská rada. Na běžných ministerských radách, když do Bruselu necestuje ministr, nahrazuje jej obvykle náměstek, nebo vrchní ředitel, nebo zemi zastupuje velvyslanec při EU. Za každý stát tak vždy vystupuje jeho zástupce, ostatně právě proto v Bruselu existuje stále zastoupení ČR při EU, kde jsou experti, kteří znají české pozice a rovněž velvyslanci stálého zastoupení Vladimír Bärtl a Štěpán Černý. Záležitosti životního prostředí spadají pod velvyslance Černého.
O svém zastupování Tarabou v pondělí informoval Petr Macinka (Motoristé), který je pověřený vedením ministerstva životního prostředí (MŽP) a zároveň byl jmenován ministrem zahraničí. Diplomacii má vést Macinka dočasně, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy) má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem.
