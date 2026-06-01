Na ještědské sjezdovce se bude pást stádo ovcí jednoho z nejstarších dochovaných plemen v Evropě
"Jsou ceněné pro svou odolnost, nenáročnost a schopnost přirozeně udržovat krajinu, díky tomu jsou ideální volbou právě pro prostředí Ještědu. Návštěvníky zaujmou nejen svou historií, ale také vzhledem – zejména berani s výraznými spirálovitými rohy patří k nejzajímavějším zástupcům evropských ovčích plemen," uvedla Ondokuzmayis.
Ovce budou zároveň přirozeně udržovat horské louky na sjezdovce, čímž nahradí dosavadní mechanické sečení. "Spásáním brání ovce zarůstání luk náletovými dřevinami, keři a mladými stromky. Díky tomu zůstávají sjezdovky otevřené, travnaté a zdravé. Bez pravidelné péče by se horské louky postupně měnily v les. Vracíme se tak k tradičním metodám péče o krajinu, které jsou šetrné k životnímu prostředí," dodal ředitel skiareálu Radek Chalupa.
