Na ještědské sjezdovce se bude pást stádo ovcí jednoho z nejstarších dochovaných plemen v Evropě

1.6.2026 14:35 | LIBEREC (ČTK)
Foto | Wilferd Duckitt / Flickr
Na Ještědu v Liberci bude od středy stádo ovcí. Skiareál je chce využít jako turistickou atrakci, zároveň budou sloužit ke spásání trávy na páteřní sjezdovce Skalka, informovala za areál Zuzana Ondokuzmayis.
 
Jako turistickou atrakci zatím ovce nevyužívá žádný z větších skiareálů v Libereckém kraji. Na Ještědu bude deset ovcí plemene Skudde, které patří mezi nejstarší dochovaná ovčí plemena v Evropě.

"Jsou ceněné pro svou odolnost, nenáročnost a schopnost přirozeně udržovat krajinu, díky tomu jsou ideální volbou právě pro prostředí Ještědu. Návštěvníky zaujmou nejen svou historií, ale také vzhledem – zejména berani s výraznými spirálovitými rohy patří k nejzajímavějším zástupcům evropských ovčích plemen," uvedla Ondokuzmayis.

Ovce budou zároveň přirozeně udržovat horské louky na sjezdovce, čímž nahradí dosavadní mechanické sečení. "Spásáním brání ovce zarůstání luk náletovými dřevinami, keři a mladými stromky. Díky tomu zůstávají sjezdovky otevřené, travnaté a zdravé. Bez pravidelné péče by se horské louky postupně měnily v les. Vracíme se tak k tradičním metodám péče o krajinu, které jsou šetrné k životnímu prostředí," dodal ředitel skiareálu Radek Chalupa.

