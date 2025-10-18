V Aquacentru Šutka v Praze přibude moderní technologie na recyklaci vody
18.10.2025 19:12 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Foto | Here / Shutterstock.com
Celkové investiční náklady schválila na začátku října Rada hl. m. Prahy, činí 11 milionů korun včetně DPH a budou financovány z prostředků města. Projekt bude realizován ještě letos.
„Podle odhadů vycházejících z tržních nabídek tří dodavatelů přinese systém po započtení provozních nákladů roční úspory 2 až 4 miliony korun. Návratnost investice tak vychází na 2 až 4 roky,“ uvádí člen představenstva TCP Jaroslav Vlk.
Technologie bude v provozu po celý rok s výjimkou letní odstávky a je dimenzována i na zvýšenou návštěvnost o víkendech. TCP nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele. Není to jediná novinka, od září funguje také jednotný čipový systém pro vstupy do Bazénu Hloubětín a Aquacentra Šutka.
