https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/v-aquacentru-sutka-v-praze-pribude-moderni-technologie-na-recyklaci-vody
V Aquacentru Šutka v Praze přibude moderní technologie na recyklaci vody

18.10.2025 19:12 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Foto | Here / Shutterstock.com
Městská správcovská společnost Trade Centre Praha, a.s., (TCP) připravuje významnou investici do moderní úsporné technologie, která umožní recyklaci odpadních vod v Aquacentru Šutka. Nový projekt navazuje na již instalovaný systém pro padesátimetrový bazén a rozšíří tuto technologii i na další bazénové okruhy – dětský výukový bazén, relaxační bazén, brouzdaliště a vířivku.
 
„Nová technologie umožní recyklaci 65 až 80 krychlových metrů vody denně, čímž pokryje 70 až 80 procent potřeby dopouštěcí vody v areálu. Kromě významné úspory pitné vody zajistí i snížení nákladů na ohřev – recyklovaná voda má při vstupu do bazénů výrazně vyšší teplotu než voda z vodovodního řadu. Upravená voda z recyklační linky splňuje parametry pitné vody dle platné legislativy,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Celkové investiční náklady schválila na začátku října Rada hl. m. Prahy, činí 11 milionů korun včetně DPH a budou financovány z prostředků města. Projekt bude realizován ještě letos.

„Podle odhadů vycházejících z tržních nabídek tří dodavatelů přinese systém po započtení provozních nákladů roční úspory 2 až 4 miliony korun. Návratnost investice tak vychází na 2 až 4 roky,“ uvádí člen představenstva TCP Jaroslav Vlk.

Technologie bude v provozu po celý rok s výjimkou letní odstávky a je dimenzována i na zvýšenou návštěvnost o víkendech. TCP nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele. Není to jediná novinka, od září funguje také jednotný čipový systém pro vstupy do Bazénu Hloubětín a Aquacentra Šutka.

foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
