Stovky sportovců tlačí na Mezinárodní olympijský výbor, aby bylo klima prioritou

Olympionici vyzývají kandidáty na předsedu Mezinárodního olympijského výboru (MOV), aby se klima stalo jejich hlavní prioritou. Mezi 340 signatáři z 80 zemí je také česká golfistka Sára Kousková. Mluvčí Českého olympijského výboru (ČOV) Veronika Linková ČTK řekla, že MOV si uvědomuje, jak klima ovlivňuje podmínky pro sport a kvůli tomu podniká řadu kroků v organizaci olympijských her i své činnosti."Možnost, že by nové vedení Mezinárodního olympijského výboru chápalo ochranu klimatu jako prioritu, je určitě pozitivní. Už u loňské olympiády v Paříži měli organizátoři ambiciózní cíl, a to mít jen poloviční uhlíkovou stopu oproti předchozí olympiádě v Tokiu," uvedla odbornice na klimatické právo z Akademie věd ČR Eva Balounová.

U velkých sportovních akcí však vždy vyvstává otázka takzvaného greenwashingu. "Jak jsme viděli na případu fotbalového šampionátu v Kataru v roce 2022, kdy byla tvrzení organizátorů o klimatické neutralitě akce označena švýcarskými úřady za klamavou reklamu," dodala Balounová.

Sportovci ve svém dopise uvádějí, že dopady změny klimatu "již nejsou vzdálenou hrozbou, ale aktuální a rostoucí škodou pro sporty, které milují, a pro země, které tvoří olympijskou rodinu".

Pod výzvu se podepsalo více než 100 olympijských vlajkonošů, včetně mnoha ze zemí, které jsou klimaticky nejzranitelnější. Patří mezi ně například Zambie, Argentina, Aruba, Bahamy, Kolumbie, Cookovy ostrovy, Eswatini, Fidži, Ghana, Indie, Keňa, Laos, Marshallovy ostrovy, Nepál, Nigérie, Pákistán, Peru, Sierra Leone a Zambie.

Výzva požaduje rozhodná opatření, která zajistí, že hry zůstanou přístupné a bezpečné i pro budoucí generace. Dopis vyzývá k posílení stávajících závazků MOV v oblasti snižování emisí uhlíku, prosazování udržitelnosti v hostitelských městech, stanovení dohodnutých standardů pro sponzory znečišťující životní prostředí.

Český olympijský výbor podle Linkové dlouhodobě reflektuje rostoucí význam problematiky klimatu a udržitelnosti ve sportovním prostředí. "Postupně implementuje principy udržitelnosti do svých aktivit a strategií. Výbor vyvinul interní Strategii udržitelnosti," řekla. Také spolupracuje s Evropskými olympijskými výbory a Mezinárodním olympijským výborem, které prosazují ekologická opatření v rámci olympijského hnutí.

Skrze mezinárodní spolupráce se ČOV zapojil do projektu Ocean, který pomohl nastartovat měření uhlíkové stopy a připravil Strategii redukce uhlíkové stopy. V tomto směru ČOV také pomáhá sportovním svazům, například s implementací kalkulačky na výpočet uhlíkové stopy.

