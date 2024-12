Ochrana bolena dravého může zastavit provoz slalomové dráhy na Pelhřimovsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad Kraje Vysočina se zabývá podnětem, kvůli kterému je ohrožený provoz umělé slalomové dráhy nedaleko Želiva na Pelhřimovsku. Podnět souvisí s ochranou bolena dravého, kvůli níž by se na dráze nemohly konat tréninky a jarní kvalifikační závody mnoha sportů na divoké vodě. Majitelem dráhy je SK Žižkov Praha. Podle jeho předsedy Martina Hájka by omezení provozu dráhy zasáhlo mimo jiné vodní slalom, raft či kayak cross."Znamenalo by to pro nás výhledově zrušení celého areálu. Neříkám, že hned první rok, ale za pár let, protože jsme závislí na jarním příjmu z českého kanoistického svazu, kde probíhá větší množství tréninků kvůli důležitým závodům, které jsou nominační nebo se počítají do žebříčků, ze kterých se dělá reprezentace. A každý chce trénovat tam, kde se pak dělají výsledky, kde se o něčem rozhoduje," řekl Hájek. Posouvat závody na jiné než jarní měsíce, podle něho není s ohledem na harmonogram světových soutěží možné. Pokud by kanál nebyl v provozu, přišel by sportovní klub asi o 400 000 korun.

Dráha je nejtěžším umělým kanálem v Evropě. Využívají ho i olympionici a další závodníci převážně pro nominační závody. Budovat se začal na začátku 80. let minulého století společně se stavbou vodní nádrže Trnávka.

Podnět k řešení špatného stavu populace bolena dravého na vodním toku Želivka podala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Chce, aby byl kanál mimo provoz v době tření bolena dravého v dubnu a květnu. "A my jako majitelé kanálu jsme o tom ani nevěděli. Byli jsme postaveni před hotovou věc, že poslali podnět a že chtějí zastavit provoz kanálu do konce května," řekl Hájek. V minulosti se podle něj konala jen jediná schůzka na Povodí Vltavy, kterou vnímal jako konzultační. "Byla to hodinová schůzka, od té doby nebyl žádný závěr a nic se nedělo. A po dvou letech rovnou přišel dopis na Kraj Vysočina," řekl Hájek. Proti případnému omezení se hodlá právně bránit.

"AOPK ČR zaslala 15. října studii Akademie věd ČR krajskému úřadu spolu s podnětem k řešení, tedy nikoli zákazu, ale omezení provozování vodáckého kanálu na řece Želivce pod údolní nádrží Trnávkou v době tření," sdělila ČTK za agenturu Karolína Šůlová.

Efektivitu přirozeného výtěru bolena dravého hodnotila naposledy v roce 2023 Akademie věd ČR. Náklady byly asi 400 000 korun bez DPH. "Závěr je velmi dramatický - vlivem provozování vodáckého kanálu v době tření dochází až k stoprocentní mortalitě vývojových stadií bolena dravého," dodala Šůlová.

Ryba je zvláště chráněný druh podle evropského práva a je jedním z předmětů ochrany v evropsky významné lokalitě Želivka. ČTK to sdělila vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná. Populace bolena se podle ní v místě dlouhodobě genetiky zhoršuje. Může to být provozem vodáckého kanálu. Při závodech je nutné nakrátko prudce zvýšit průtok vody (tzv. špičkování), což odplavuje jikry a potěr bolena. Bolen není schopný přirozeně se rozmnožovat, musí být vysazovaný uměle.

O podnětu rozhodne krajský úřad zřejmě až na podzim příštího roku. Přihlížet se podle Horné bude k monitorovacím zprávám i k hydrologické situaci. "Ale v potaz budeme brát také údaje týkající se vodáckých kanálů," dodala Horná.

Vedle dubna a května je kanál v provozu také v červnu a září. První měsíce ho využívají především slalomáři. "Protože pak už odjíždějí na mistrovství světa nebo Evropy, která jsou v květnu. Tam se to nijak posunout nemůže. Nominace se samozřejmě musí udělat na začátku, a ne v červnu," řekl ČTK Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu. S omezováním provozu kanálu kvůli ochraně bolena nesouhlasí. "Je to uměle vysazovaná ryba, tře se pod uměle vybudovaným jezem a žije na uměle vytvořené nádrži," zdůraznil Ptáček. Ochraně ryb by podle něj víc pomohla úprava toku, třeba zvýšení kapacity náhonu, který by odvedl vodu ze špičkování mimo místo, kde se ryby třou.

V ČR jsou čtyři kanály s divokou vodou. "Trnávka je nenahraditelná. Nemůžeme všechno dávat do Troji. Závodníci musejí trénovat na různých terénech. A Trnávka je specifická a velmi náročná," dodal Ptáček.

reklama