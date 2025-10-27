https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/praha-zavadi-nova-pravidla-pro-sdilenou-cyklomobilitu.sdilene-elektricke-kolobezky-od-roku-2026-v-hlavnim-meste-konci
Praha zavádí nová pravidla pro sdílenou cyklomobilitu. Sdílené elektrické koloběžky od roku 2026 v hlavním městě končí

27.10.2025 10:46 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Radní hl. m. Prahy schválili nový rámec pro provozování sdílené cyklomobility, který jasně stanovuje pravidla pro provozovatele sdílených kol a elektrokol. Cílem je podpořit udržitelnou dopravu, zlepšit pořádek ve veřejném prostoru a omezit negativní dopady neřízeného provozu sdílených dopravních prostředků ve městě. Součástí opatření je i ukončení memorand se stávajícími provozovateli a sjednocení pravidel pro všechny zájemce v režimu tzv. open house. Sdílené elektrokoloběžky nebudou součástí systému.
 
Klíčovou změnou oproti dosavadní praxi je, že nově budou povolena pouze jízdní kola a elektrokola. Sdílené koloběžky a elektrokoloběžky, které v minulosti způsobovaly četné problémy – od nehodovosti po blokování chodníků – již součástí systému nebudou.

„Elektrokoloběžky se v minulosti často používaly ne jako dopravní prostředek, ale spíš jako turistická atrakce, a to často v místech, kde neměly co dělat — v parcích, na chodnících nebo v pěších zónách. Zavedením nového systému chceme podpořit udržitelnou dopravu a zároveň zajistit pořádek ve veřejném prostoru,“ uvedl I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

„Na prvním místě stojí bezpečnost těch nejzranitelnějších účastníků provozu, tedy chodců. Mezi uživateli koloběžek, kteří zejména v centru města v rozporu s předpisy často jezdí po chodníku mezi chodci, bohužel v současnosti dochází k mnoha kolizím. Věříme nicméně, že je k dispozici vhodná alternativa pro bezemisní pohyb po městě, a tou jsou sdílená kola. Pro držitele předplatních jízdenek dokonce s možností dvou 15minutových jízd zdarma u poskytovatelů Rekola a nextbike,“ řekl předseda Výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy pro zahraniční vztahy a EU fondy Jaromír Beránek.

Provozovatelé, kteří budou chtít v Praze poskytovat službu sdílené cyklomobility, uzavřou s městem jednotnou smlouvu prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Budou muset dodržovat závazná pravidla — mimo jiné parkování pouze na vyznačených stanovištích, zajištění technické způsobilosti kol a pravidelný servis.

„Díky jednotnému systému získáme větší kontrolu, možnost vyžadovat odpovědnost od provozovatelů a efektivně řešit problémy s nepořádkem a bezpečností. Zároveň chceme, aby se do systému mohli zapojit i noví provozovatelé za férových a transparentních podmínek,“ dodal Zdeněk Hřib.

Nový rámec také umožňuje městu prostřednictvím TSK odstraňovat prostředky provozovatelů, kteří pravidla nedodržují. Stávající memoranda se společnostmi Rekola a nextbike budou vypovězena ke dni 30. června 2026.

Nový jednotný smluvní rámec pro všechny provozovatele sdílených kol a elektrokol

Ukončení stávajících memorand v roce 2026
Vyloučení sdílených koloběžek z provozu
Povinné parkování na vyhrazených stanovištích
Možnost města účinně zasahovat proti neukázněným provozovatelům

Zavedení jasných pravidel pro sdílenou mobilitu navazuje na předchozí snahy o regulaci sdílených koloběžek, které byly poprvé předloženy 23. června 2025. Tehdejší návrh nezískal podporu. K tématu se znovu přistoupilo a návrh byl prosazen prostřednictvím Zastupitelstva hl. m. Prahy. Po letech debat a odkládání bylo přijato systémové řešení, které ukončí provoz sdílených koloběžek od 1. ledna 2026 a nastaví jednotná a transparentní pravidla pro všechny provozovatele sdílených kol a elektrokol.

foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
