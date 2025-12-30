V Praze od ledna zdraží vodné či jednorázové jízdenky a pokuty v MHD
Pražany a především Středočechy dojíždějící do metropole zasáhne zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi hlavním městem a jeho okolím. Od ledna se cena běžné třicetiminutové jízdenky pro tři tarifní pásma mezi Prahou a jejím okolím v papírové podobě zvýší z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun. Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvednou o čtvrtinu, v případě využití mobilní aplikace o pětinu.
Vodné a stočné vzroste příští rok o 3,93 procenta na 140,37 Kč bez DPH za metr krychlový, což je o něco méně, než byl vedením města dříve schválený růst o dva procentní body nad míru inflace ročně do roku 2028. Jen mírně poroste cena tepla, a to zhruba o procento, tedy přibližně o 11 korun za gigajoule. "Navýšení, které vyplývá z vývoje nákladů na výrobu i distribuci tepla a provoz celé soustavy, tak zůstává pod úrovní očekávané meziroční inflace. Je to v souladu s naším dlouhodobým cílem držet ceny co nejstabilnější," uvedl Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské.
V případě plynu a elektřiny už ceny největších pražských dodavatelů klesly na podzim. Pražská plynárenská před zimou zlevnila fixované dodávky energií a od poloviny října nabízí plyn a elektřinu se závazkem za ceny o desítky až stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu nižší. Pražská energetika pak od listopadu zlevnila dodávky pro více než půl milion odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent.
Nájmy v obecních bytech magistrát a městské části každoročně zvyšují maximálně o míru inflace za uplynulý rok, o zvýšení se nicméně rozhoduje až začátkem daného roku. Letos magistrát nájemné u těch bytů, které mají ve smlouvě inflační doložku, zvýšil o 2,4 procenta, což odpovídalo loňské inflaci. V Praze je asi 30.000 obecních bytů, 7000 spravuje magistrát a zbytek městské části.
