Výstava Pasti na ptáky upozorňuje prostřednictvím umění na zbytečný úhyn ptáků ve městě
Druhá místnost bude věnována expozici malířky Kateřiny Štenclové. Ta se zaměřuje na abstraktní malbu, ale snaží se také přispívat ke zvýšení povědomí o důležitosti polepů prosklených ploch na veřejných prostranstvích, aby nebyly smrtící pro ptáky. Štenclová je autorkou výtvarného návrhu pro části povrchové stanice metra Nádraží Krč na plánované trase D, který bude také k vidění. Autorka ve svém návrhu bere v potaz, že průhledný tubus stanice zasahuje do koridoru, kterým táhnou ptáci. Transparentní malby na skla mají zásadní roli v ochraně ptáků před smrtícím nárazem do prosklených ploch.
„Ochranu ptáků před nárazy na prosklené plochy vnímám jako velmi důležitou součást našeho života ve městech. Šokovalo mě, kolik tažných ptáků může ve městech zahynout. V místě plánované trasy metra D by největší pastí pro ně byla kombinace vodní nádrže zrcadlící rozsáhlé neoznačené prosklené plochy. Jsem ráda, že se mohu zapojit do kampaně Pasti na ptáky a na tuto problematiku upozornit,“ shrnuje umělkyně Kateřina Štenclová.
Po dobu výstavy v prostorách Kampusu Hybernská se budou v dopoledních hodinách konat i workshopy, kde se školáci potkají s ornitologem a výtvarnicí z centra U studánky poznání, která s nimi bude vyrábět jejich vlastní polepy a poučí je o důležitosti polepit sklo dostatečně hustým polepem, protože nálepka jedné siluety dravce není efektivní. Účastníci workshopu následně mohou vytvořit tým a umístit polep společně na jednu plochu, anebo každý sám u sebe doma. Kapacita workshopů je limitovaná a školy se na ně mohou registrovat již nyní zde.
„Hledání účinnějších metod a možností, jak střetům ptáků s překážkami zabránit, je nezbytnost. Nerada se v tomto případě opakuji, ale pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy má za sebou další rekordní rok, a to zejména kvůli počasí. Loni nejčastěji – ve 2 809 případech – ošetřovala zvířata po střetu s dopravními prostředky nebo překážkami, jako jsou skleněné plochy. Výstava navazuje na předchozí aktivity a snoubí umění s workshopy. Věřím, že nás posune zase o něco dál k ochraně ptactva a mám z tohoto počinu radost,” říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.
Sklo a podobné materiály jsou jednou z nejčastějších příčin úhynu ptáků. Může se jednat o stěny zastávek MHD, prosklené spojovací krčky, reflexní fasády moderních budov, čirá zábradlí, zimní zahrady nebo velké prosklené plochy tiny housů. Po srážce s čirou nebo zrcadlící se výplní v Česku každý rok uhyne velké množství ptáků. Mezi ptačí oběti skleněných ploch patří jak malí pěvci, jako červenka nebo sýkora, tak i větší draví ptáci, jako poštolka či krahujec. Problém se netýká pouze protihlukových stěn, výškových budov či zastávek hromadné dopravy, ale i našich domovů.
Zrcadlící výplně, které věrně odrážejí okolí, jsou obecně považovány za nejnebezpečnější. Zrcadlící se zeleň nebo obloha se ptákům jeví jako vzdálený cíl, a do výplně proto narážejí v plné rychlosti. Tyto střety většinou končí jejich smrtí.
Nalepená silueta dravce, která se dosud používá, nefunguje. Základem je na nebezpečnou plochu jakkoli účinně upozornit – žaluzií, pergolou, závěsem, záclonou. Pokud nemáme tuto možnost, je nutné rizikovou plochu z venkovní strany polepit. Například UV nálepky lidé téměř nevidí, zatímco většina ptáků ano. Vzdálenost mezi nálepkami ale nesmí být větší než 10 cm.
Emotivní ptačí klip natočil loni v české krajině režisér Radim Vaňous, pro přední tanečníky vytvořil choreografii Jan Kodet a hudbu složila Beata Hlavenková. Projekt, který měla producentsky na starost Kristýna Nováková a Leona Kunayová, představil tanečníky Markétu Jandovou, Jaroslavu Rameš Janečkovou, Kristínu Tukan, Michala Heribana, Františka Vlčka a Jindřicha Panského. Ti oblékli nádherné ptačí kostýmy z dílny Jany Smetanové a scénu vytvořil Pavel Svoboda v prostředí divoké přírody.
„Prostřednictvím umění chceme české společnosti připomenout, jak každý z nás může ptákům pomoci. Ať už zakrytím bazénů, v nichž se ptáci často topí, polepem reflexních nálepek proti nárazu do skla, či správným přikrmováním,“ dodává ředitelka CCBC a garant projektu Pasti na ptáky Kristýna Nováková.
Více informací o častých pastech na ptáky je k dispozici na webových stránkách CCBC.
reklama