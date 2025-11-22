https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/cenu-prahy-adapterra-awards-2025-ziskaly-prazske-vodojemy
Cenu Prahy Adapterra Awards 2025 získaly rozkvetké vodojemy

22.11.2025 18:27 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Foto | Vojta Herout / Nadace Partnerství
Hlavní město zná svůj projekt roku oceněný v rámci soutěže Adapterra Awards 2025. Cenu Prahy získaly vodojemy pod správou Pražských vodovodů a kanalizací. Projekt porotu zaujal tím, jak proměnil technickou infrastrukturu v prostor plný života a ukázal, že i velké městské podniky mohou být lídry v ochraně přírody. Finále pražského kola přineslo i další inspirativní projekty – propojení domu se zelení, inspirativní firemní sídlo a proměnu sídliště.
 
V rámci letošního ročníku soutěže Adapterra Awards 2025 byla udělena Cena Prahy, kterou získal projekt Rozkvetlé a pestré vodojemy společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Odborná porota ocenila, že technická infrastruktura může být zároveň oázou biodiverzity a inspirací, jak přirozeně začlenit přírodu do městského prostoru.

Foto | Vojta Herout / Nadace Partnerství

„Soutěž Adapterra Awards je důkazem, že město umí být spojencem přírody. Stejně jako porota oceňuji, jak vítězný projekt udělal z technické překážky přednost, která esteticky propojila městskou plochu a dala jí navíc další přidanou hodnotu. Symbolicky však oceňuji všechny zapojené projekty. Praha má co nabídnout – nejen moderní stavby, ale i chytrá řešení, která pomáhají lidem i klimatu,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Projekt rozkvetlých vodojemů přeměnil rozsáhlé areály vodárenské infrastruktury, obvykle uzavřené veřejnosti, v zelené ostrovy života. Na jejich střechách i v okolí vznikly pestré výsadby, které poskytují útočiště hmyzu, ptákům i drobným savcům. Podle poroty se tak povedlo se tak skloubit provozní funkčnost s ochranou přírody a estetickou hodnotou prostředí. Vodojemy zároveň nejen zadržují vodu, ale i vracejí život do míst, kde by jej málokdo hledal.

Foto | Vojta Herout / Nadace Partnerství

Ve finále pražského kola se objevily i další inspirativní realizace. Projekt Dům propojen se zelení ukazuje, jak může být architektura součástí přírody – jeho fasády i střechy prorůstá vegetace, která zlepšuje mikroklima a poskytuje obyvatelům stín i soukromí. Dalším finalistou bylo Sídlo firmy Zahradní Architektura Kurz, moderní dřevostavba, která propojuje pracovní zázemí se zahradními prvky a přirozeným chlazením. A projekt Proměna sídliště v Praze 12 ukazuje, že i panelová sídliště mohou dýchat – díky výsadbám stromů, zadržování dešťové vody a úpravám veřejného prostoru.

Cenu Prahy uděluje Nadace Partnerství a Integra Consulting ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Ministerstvem životního prostředí a Senátem Parlamentu České republiky pod záštitou senátorky Jitky Seitlové.

foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
Pražská EVVOluce

