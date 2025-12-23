https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-chce-pristi-rok-dat-do-vodohospodarske-infrastruktury-4-39-mld.kc
Praha chce příští rok dát do vodohospodářské infrastruktury 4,39 miliardy korun

23.12.2025 19:29 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou vlastní hlavní město, plánuje příští rok investovat do obnovy vodohospodářské infrastruktury zhruba 4,39 miliardy korun, což je mírné navýšení oproti letošnímu plánu na 4,32 miliardy korun. Vyplývá to z prvního návrhu plánu investic PVS, který schválili městští radní. Většinu peněz získá PVS od firmy Pražské vodovody a kanalizace (PVK) za pronájem vodohospodářské sítě.
 
Na nájemném získá PVS přibližně 3,93 miliardy korun, což je meziročně zhruba o 300 milionů korun více. Další peníze plánuje městská firma získat na dotacích ze Státního fondu životního prostředí, a to zhruba 15 milionů Kč. Zbylých asi 438 milionů korun jsou převody peněz z nájemného nevyčerpaných v letošním roce.

Na již zahájené práce na kanalizaci a vodovodech má podle prvního návrhu v příštím roce jít asi 1,89 miliardy korun, další za 1,26 miliardy chce společnost zahájit. Další peníze pak společnost vydá za investice v oblasti nových technologií, zabezpečení, fotovoltaiky či přípravy studií. Zhruba 236,9 milionu korun tvoří v plánu rezerva na neplánované nezbytné opravy.

Podle radního Prahy Michala Hrozy (TOP 09) město postupně investice do vodohospodářské infrastruktury navyšuje, což bude v budoucnu znamenat menší množství havárií, a tudíž i zlepšení dopravní situace v metropoli. Dodal, že rada města dnes také schválila dodatek ke smlouvě města s PVS, na základě které magistrát v příštím roce získá od své společnosti o zhruba 300 milionů korun více.

Zastupitelé v únoru 2022 schválili strategii do roku 2028, podle které bude město navyšovat meziročně vodné a stočné o dvě procenta nad inflaci. Důvodem je nutnost platit investice do infrastruktury, zejména finančně velmi náročnou modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). V té by příští rok měla začít rekonstrukce takzvané staré vodní linky za miliardy korun.

PVS spravuje pražskou vodohospodářskou síť na základě smlouvy s magistrátem. Dále jí pak pronajímá společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK), která se stará mimo jiné o distribuci vody a kterou vlastní z 51 procent francouzská Veolia a ze 49 procent hlavní město. Po roce 2028, kdy skončí kontrakt mezi PVK a PVS, plánuje město odkoupit zbylý podíl v PVK a stát se jediným vlastníkem firmy.

Pražská EVVOluce

