Praha chce příští rok dát do vodohospodářské infrastruktury 4,39 miliardy korun
Na již zahájené práce na kanalizaci a vodovodech má podle prvního návrhu v příštím roce jít asi 1,89 miliardy korun, další za 1,26 miliardy chce společnost zahájit. Další peníze pak společnost vydá za investice v oblasti nových technologií, zabezpečení, fotovoltaiky či přípravy studií. Zhruba 236,9 milionu korun tvoří v plánu rezerva na neplánované nezbytné opravy.
Podle radního Prahy Michala Hrozy (TOP 09) město postupně investice do vodohospodářské infrastruktury navyšuje, což bude v budoucnu znamenat menší množství havárií, a tudíž i zlepšení dopravní situace v metropoli. Dodal, že rada města dnes také schválila dodatek ke smlouvě města s PVS, na základě které magistrát v příštím roce získá od své společnosti o zhruba 300 milionů korun více.
Zastupitelé v únoru 2022 schválili strategii do roku 2028, podle které bude město navyšovat meziročně vodné a stočné o dvě procenta nad inflaci. Důvodem je nutnost platit investice do infrastruktury, zejména finančně velmi náročnou modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). V té by příští rok měla začít rekonstrukce takzvané staré vodní linky za miliardy korun.
PVS spravuje pražskou vodohospodářskou síť na základě smlouvy s magistrátem. Dále jí pak pronajímá společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK), která se stará mimo jiné o distribuci vody a kterou vlastní z 51 procent francouzská Veolia a ze 49 procent hlavní město. Po roce 2028, kdy skončí kontrakt mezi PVK a PVS, plánuje město odkoupit zbylý podíl v PVK a stát se jediným vlastníkem firmy.
reklama