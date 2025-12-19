Vltavská filharmonie má kladné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
Dokončení projektové dokumentace se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku, přičemž ve druhé polovině roku by měla být podána žádost o stavební povolení, sdělila společnost. Město již dříve uvedlo, že se stavbou plánuje začít v roce 2027 a veřejnosti by se budova mohla otevřít v roce 2033. Podle odhadu má stavba vyjít na 11,65 miliardy korun.
Proces EIA navázal na zjišťovací řízení z října 2024, které stanovilo povinnost záměr podrobně posoudit. Dokumentace EIA byla předložena v květnu 2025 a následně se k ní vyjadřovaly dotčené orgány, samosprávy i veřejnost. Uplatněno bylo 24 připomínek. Posuzování EIA se netýkalo pouze samotné budovy budoucího národního hudebního centra, ale také širšího urbanistického řešení území. Zahrnovalo úpravy nábřeží, dopravní a technické infrastruktury i rozsáhlé sadové a krajinářské úpravy.
Filharmonie by měla mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží a budou v ní tři sály - jeden velký koncertní pro asi 1800 sedících lidí, druhý komorní s 500 místy k sezení a stání a třetí multifunkční, do kterého se vejde 620 sedících nebo 1200 stojících lidí. Magistrát usiluje o spolufinancování stavby státem a o zapojení soukromých investorů.
