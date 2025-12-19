https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vltavska-filharmonie-ma-kladne-stanovisko-k-posouzeni-vlivu-na-zivotni-prostredi
Vltavská filharmonie má kladné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

19.12.2025 09:41 | PRAHA (ČTK)
Projekt stavby Vltavské filharmonie, kterou Praha plánuje postavit u pražské stanice metra Vltavská, získal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po vyhodnocení dokumentace, odborného posudku i připomínek veřejnosti potvrdil, že záměr je z hlediska dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný. Městská příspěvková organizace Pražská developerská společnost, která má na starosti přípravu stavby, o tom dnes informovala na webu. Výsledek procesu EIA je důležitý podklad pro povolení stavby.
 
"Stanovisko EIA stanovuje 22 konkrétních a závazných podmínek, které dále posilují environmentální odpovědnost projektu. Týkají se mimo jiné opatření proti hluku a světelnému znečištění, ochrany vodního režimu, hospodaření se srážkovými vodami, rozsáhlých vegetačních úprav i ochrany ptactva. Všechny tyto podmínky budou důsledně zapracovány do další projektové přípravy a navazujících stupňů dokumentace," uvádí tisková zpráva.

Dokončení projektové dokumentace se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku, přičemž ve druhé polovině roku by měla být podána žádost o stavební povolení, sdělila společnost. Město již dříve uvedlo, že se stavbou plánuje začít v roce 2027 a veřejnosti by se budova mohla otevřít v roce 2033. Podle odhadu má stavba vyjít na 11,65 miliardy korun.

Proces EIA navázal na zjišťovací řízení z října 2024, které stanovilo povinnost záměr podrobně posoudit. Dokumentace EIA byla předložena v květnu 2025 a následně se k ní vyjadřovaly dotčené orgány, samosprávy i veřejnost. Uplatněno bylo 24 připomínek. Posuzování EIA se netýkalo pouze samotné budovy budoucího národního hudebního centra, ale také širšího urbanistického řešení území. Zahrnovalo úpravy nábřeží, dopravní a technické infrastruktury i rozsáhlé sadové a krajinářské úpravy.

Filharmonie by měla mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží a budou v ní tři sály - jeden velký koncertní pro asi 1800 sedících lidí, druhý komorní s 500 místy k sezení a stání a třetí multifunkční, do kterého se vejde 620 sedících nebo 1200 stojících lidí. Magistrát usiluje o spolufinancování stavby státem a o zapojení soukromých investorů.

