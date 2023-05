Na Kampě 12. května začne exteriérová výstava Udržitelnost a civilizace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Exteriérová výstava Udržitelnost a civilizace, která nabídne 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, začne 12. května na pražské Kampě. Za expozicí poukazující na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti stojí se svými spolupracovníky archeolog a egyptolog Miroslav Bárta. Nová výstava, navazující na výstavy Voda a civilizace a Energie a civilizace, klade důraz mimo jiné na téma migrace a udržitelnosti. Přístupná bude 24 hodin denně zdarma do 28. června. ČTK o tom za organizátory informovala Radka Kvapil Martiníková.

"Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměrovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech," uvedl Bárta.

Sociální geografka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Eva Janská v souvislosti s výstavou upozornila na to, že migrace může mít značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku a je jednou z největších výzev, kterým lidstvo čelí. "Propojení migrace a udržitelnosti je důležité pro budoucnost naší planety a pro to, jak budeme žít a hospodařit s našimi zdroji," sdělila.

Výstavě poskytl záštitu pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). "Délka našich životů je jen kapkou v moři věků, nezbavuje nás to ovšem zodpovědnosti za osud naší planety i na doby budoucí," podotkl.

Organizátor výstavy Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK se nedávno dočkal významného mezinárodního uznání. Americká akademie umění a věd (American Academy of Arts and Sciences) jej přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů. Podle americké edice časopisu Forbes bylo letos uvedeno 269 nových členů. Do sekce společenských a behaviorálních věd, kam je řazena antropologie a archeologie, přibylo 58 osobností.

