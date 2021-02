Na Kypru kvůli pandemii přibývá opuštěných koček

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Oleg Kr / Flickr Spojení Kypru s kočkami má dlouhou historii. Stopy, které svědčí o jejich domestikaci na středomořském ostrově, jsou nejstarší, jaké se kdy nalezly, a to včetně těch ve faraonském Egyptě.

Dobrovolníci v útulku pro kočky, který stojí v horách u města Pafos na středomořském ostrově Kypr, se potýkají s nárůstem počtu zvířat, která jejich majitelé kvůli pandemii covidu-19 opustili. "Zaznamenali jsme v poslední době nárůst počtu opuštěných domácích koček o 30 procent," řekla agentuře AFP 48letá Dawn Footeová, která stojí v čele útulku Tala Cats.

Tváří v tvář hospodářským těžkostem, které s sebou přinesla pandemie, se řada cizinců, kteří na Kypru dlouhodobě žili, a lidí s dvojím občanstvím rozhodla ostrov opustit. Domácí mazlíčky si přitom podle Footeové nemohli vzít s sebou, a zvířata tak skončila na ulici.

"Lidé teď zkrátka nemají peníze a převážet kočku do jiné země je velmi nákladné," říká Footeová s odkazem na očkování či povinné cestovní dokumenty pro kočky. "Láme nám to srdce," dodává. Podle ní totiž opuštěné kočky často "neví, jak přežít".

Více koček se na ulici podle ředitelky kyperského útulku ocitá i proto, že místní nemají peníze na krmivo a veterinární ošetření svých zvířat.

Spojení Kypru s kočkami má přitom dlouhou historii. Stopy, které svědčí o jejich domestikaci na středomořském ostrově, jsou nejstarší, jaké se kdy nalezly, a to včetně těch ve faraonském Egyptě. V roce 2004 archeologové objevili ostatky kočky a člověka pohřbené na společném místě před zhruba 9500 lety v neolitické vesnici na jihu ostrova.

Na Kypru vstoupila 10. ledna kvůli vysokému počtu nakažených v platnost druhá plošná uzávěra. První zavedly úřady loni na jaře. Uzavření restaurací, kam pouliční kočky často chodily hledat jídlo, ještě přispělo k jejich utrpení.

Ani kočky, které se dostaly do útulků, to teď nemají kvůli pandemii lehké. Část z nich totiž nové domovy nacházela v zahraničí. Kvůli omezení letecké dopravy i vyšším nákladům ale nyní adopcí do jiných zemí ubylo. A uzavření útulků pro návštěvníky zkomplikovalo i osvojení koček místními obyvateli. V útulku Tala Cats nyní žije asi 800 koček. Všechny jsou vykastrované či sterilizované.

Sterilizace koček je důležitá pro kontrolu jejich populace, píše agentura AFP. Počet těchto domácích šelem na Kypru přesahuje podle jedné z organizací bojujících za práva zvířat počet obyvatel ostrova. Těch je asi 1,1 milionu.

Podle veterinářů, s nimiž hovořila agentura AFP, je státní program sterilizace koček nedostatečný. Chybí především peníze: loni ministerstvo zemědělství poskytlo na program 75.000 eur (1,9 milionu Kč). Veterinář Evis Andreu řekl, že vládní program "zkrátka nefunguje, není cílený". Chybí podle něj například přehled o počtu koček v určitých oblastech, který by pomohl situaci řešit.

Podle kyperského ministerstva zemědělství je ale jeho sterilizační program "účinný", i když usiluje o "zlepšení procesu, aby byl více cílený a ještě efektivnější". Podle některých je ale problém v tom, že situaci nebere vážně kyperská společnost jako celek. "Lidé říkají: Je to toulavá kočka, kterou krmím už deset let," říká veterinářka Marie-Ellen Josefidisová. "A já jim říkám: Není to toulavá kočka, když ji krmíte. Je to vaše kočka, která žije venku," dodává. A během deseti let se podle veterinářky taková kočka rozmnoží hned několikrát.

