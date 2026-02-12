https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-letisti-v-bangkoku-zadrzeli-muze-pasujiciho-11-kilogramu-nosorozcich-rohu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na letišti v Bangkoku zadrželi muže pašujícího 11 kilogramů nosorožčích rohů

12.2.2026 10:29 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Free-Photos / pixabay.com
Thajské úřady oznámily zadržení Vietnamce podezřelého z pašování více než 11 kilogramů nosorožčích rohů, které schoval v mase. Podezřelému nyní hrozí až desetileté vězení, napsala agentura AFP. Všech pět druhů nosorožců na světě chrání mezinárodní právo a obchod s rohy je zakázán.
 
Šestatřicetiletý muž cestoval mezi Kongem a Laosem přes Etiopii a Thajsko, když jej úřady po rentgenové kontrole zavazadel na mezinárodním letišti v Bangkoku zadržely. Našly u něj šest nosorožčích rohů, které podezřelý ukryl v mase zabaleném v plastové fólii uvnitř polystyrenového chladicího boxu. Zabavené rohy i maso putovaly k analýze do specializované laboratoře.

Thajsko je oblíbené tranzitní centrum pašeráků divokých zvířat, z nichž jsou některé druhy na asijském černém trhu velmi ceněné. Celníci loni v červenci na stejném letišti zadrželi občana Srí Lanky, který chtěl z Thajska propašovat tři malé krajty královské ve spodním prádle. V červnu pak na letišti v indické Bombaji zadrželi dva cestující z Thajska, kdy jeden pašoval asi 40 želv a jedovatých hadů a druhý 100 menších zvířat, jako ještěrky nebo kolibříky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Žraločí ploutve na trhu. Foto: mario_ruckh Flickr V Peru při razii proti pašerákům našli 12 tun žraločích ploutví pro asijský trh Slůně Foto: Darko Pevec Flickr Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si koupil nelegálně odchyceného slona Muž na letišti Foto: Depositphotos Newyorčan se přiznal k pašování 850 chráněných želv za 1,4 milionu dolarů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist