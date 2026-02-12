Na letišti v Bangkoku zadrželi muže pašujícího 11 kilogramů nosorožčích rohů
12.2.2026 10:29 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Free-Photos / pixabay.com
Thajsko je oblíbené tranzitní centrum pašeráků divokých zvířat, z nichž jsou některé druhy na asijském černém trhu velmi ceněné. Celníci loni v červenci na stejném letišti zadrželi občana Srí Lanky, který chtěl z Thajska propašovat tři malé krajty královské ve spodním prádle. V červnu pak na letišti v indické Bombaji zadrželi dva cestující z Thajska, kdy jeden pašoval asi 40 želv a jedovatých hadů a druhý 100 menších zvířat, jako ještěrky nebo kolibříky.
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
