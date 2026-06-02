Na některých turistických trasách na Šumavě leží po bouřce popadané větve

2.6.2026 18:37 (ČTK)
Na některých turistických trasách na Šumavě leží po nedělní bouřce popadané větve. Týká se to především jižní části Šumavy v okolí Českých Žlebů, Stožce a Knížecích Plání na Prachaticku. Trasy jsou průchozí, ale turisté musí počítat s komplikacemi. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák."Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Týká se to tras pro pěší i cyklisty," řekl. Dodal, že nedělní bouřka nezpůsobila v šumavských lesích výraznější škody. V minulých letech se přitom stávalo, že silný vítr polámal stovky stromků.
Přes jižní Čechy se v neděli odpoledne a podvečer přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. V jednu chvíli bylo bez elektřiny až 10 000 odběratelů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl, že se možná v okolí Netolic na Prachaticku objevilo menší tornádo. Zatím však tento jev nepotvrdil. "Tornádo se v Česku objeví v jednotkách případů za rok," řekla ČTK Eva Houbová z českobudějovické pobočky ČHMÚ.
