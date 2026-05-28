Na obnovu domu si bude možné z NZÚ půjčit až dva miliony korun, na byt 750 000 korun
Dříve mohli lidé z NZÚ čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Stát nyní uhradí všechny úroky a poplatky, domácnosti budou splácet čistou cenu projektu, tedy vypůjčenou částku. Úvěr s nulovým úrokem na projekty přijaté Státním fondem životního prostředí (SFŽP) poskytnou banky a finanční instituce na základě posouzení úvěruschopnosti žadatelů.
Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů, v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí deset až 25 let. Přímé dotace jsou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Podporu získají na renovace menšího rozsahu, zejména na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla nebo instalaci obnovitelného zdroje energie. Ohrožené domácnosti si budou moci zažádat i o půjčku.
U rodinných domů bude možné využít bezúročný úvěr až 750 000 korun na dílčí renovace a až dva miliony korun na komplexní renovace. U bytových domů to pak bude až 250 000 korun na dílčí renovace a 750 000 na celkovou obnovu. U bytových domů pak bude možné dostat finanční bonus až 120 000 korun za byt, pokud v něm bydlí nízkopříjmová domácnost. Cílem je, aby se těmto domácnostem kvůli renovaci domu nezvyšovaly měsíční příspěvky do fondu oprav.
Přímé dotace budou podle Červeného pro domácnosti s nárokem na sociální dávku či s nižšími příjmy bydlící v neúsporném domě. Ve většině případů by se tedy jednalo o seniory, invalidní důchodce či ekonomicky slabší rodiny. Čerpat dotaci bude moct například důchodce, který pobírá důchod až 31 000 Kč, dvojice důchodců pobírající důchod až 46 000 Kč nebo rodina se dvěma dětmi do 13 let s příjmem až 53 000 Kč.
"Na zateplení domu, výměnu oken, vchodových dveří či instalaci stínicí techniky bude možné zálohově čerpat až 250 000 korun. Dalších 150 000 korun je pak možné využít na výměnu zdroje tepla nebo pořízení solárního ohřevu vody a oproti minulé etapě navíc i na instalaci malé fotovoltaické elektrárny," řekl.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) napsal na síti X, že stát bude novým modelem podpory posílat další peníze bankám. Na podporu přitom často nedosáhnou právě mladé rodiny nebo senioři, kterým měla pomáhat především, míní.
Ministerstvo životního prostředí se podle Červeného rozhodlo jít primárně formou úvěrů bez úroků, aby zajistilo kontinuální podporu z programu. Loni v listopadu úřad NZÚ předčasně ukončil kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Domácnosti, které si projekt na renovaci připravily v minulé etapě programu, jej pak podle ministra nemusí přepracovávat a o podporu nepřijdou.
