Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám budou muset vyplnit tzv. renovační pas

30.4.2026 09:15 (ČTK)
Rekonstrukce domu
Rekonstrukce domu
Foto | DyziO / Shutterstock
Zájemci o podporu na zateplování domů a výměnu neúsporných kotlů z programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ) si budou muset nově zajistit takzvaný renovační pas. O jeho zpracování si budou moci u energetických poradců zažádat ode dneška, uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Další podmínky programu ministerstvo plánuje zveřejnit v květnu. Příjem žádostí o bezúročný úvěr nebo dotaci chce spustit v červnu.
 
Renovační pasy budou zpracovávat energetičtí poradci na základě posouzení skutečného stavu domu. Mají poskytnout návod jak postupovat, aby renovace přinesla maximální úsporu výdajů na bydlení. Zároveň mají ochránit domácnosti před nesystémovými zásahy do budov, které jim v některých případech doporučovali dodavatelé bez ohledu na celkový stav objektu, řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Za zpracování pasu si lidé zaplatí. Kolik budou stát, Červený neuvedl. Majitelé nemovitostí na něj dostanou příspěvek 3000 korun pro rodinný dům a 5000 korun pro bytový dům. Nízkopříjmové domácnosti pas získají zdarma.

Renovační pas a navazující poradenství má domácnostem poskytovat 457 energetických poradců po celém Česku. Lidé si je mohou vyhledat na podle bydliště na webu NZÚ. Obcím, městům a dalším veřejným subjektům má poskytovat poradenství 13 nových energetických center.

Z NZÚ budou moci lidé čerpat už jen bezúročné půjčky, zatímco doposud mohli čerpat dotace. Přímé dotace budou jen pro nízkopříjmové domácnosti, tedy lidi pobírající superdávku nebo seniory s důchodem do 25 000 měsíčně. Takzvané zranitelné domácnosti budou moci čerpat na renovace až 400 000 Kč. Přesné podmínky pro čerpání bezúročných úvěrů podle Červeného MŽP zveřejní v polovině května.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Podle MŽP činily investice do energetických úspor domácností od roku 2021 zhruba 55 miliard korun.

Loni v listopadu MŽP program předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Pro rodinné domy byla v nové etapě od února 2025 navýšena suma o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, které program podporuje bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy korun. Kolik stát na program NZÚ vyčlení pro letošní rok, MŽP dosud neuvedlo. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) v únoru řekl, že na NZÚ letos mohou jít čtyři miliardy korun.

Nový kabinet ANO, SPD a Motoristů původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun.

Pražská EVVOluce

