https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornik-bezurocne-uvery-na-renovace-jsou-uzitecne-samy-ale-nestaci
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Odborník: Bezúročné úvěry na renovace jsou užitečné, samy ale nestačí

12.6.2026 10:47 (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Bezúročné úvěry jsou podle ředitele pro region severní Evropy společnosti Saint-Gobain Davida Molha užitečným nástrojem pro podporu renovací, samy o sobě však nestačí. Aby mohly být programy efektivní, musí zůstat neměnné a neměly by se pozastavovat a znovu spouštět. Zároveň by měly být jednoduché, srozumitelné a dostupné pro domácnosti. Molho to řekl v rozhovoru s ČTK. Na komplexní renovace bydlení lze v ČR čerpat podporu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Vláda ale nově umožnila čerpat pouze bezúročné půjčky. Přímé dotace jsou vyhrazeny jen pro některé ekonomicky ohrožené skupiny.
 
Molho také řekl, že NZÚ patří k nejúspěšnějším a nejstabilněji fungujícím podpůrným programům v Evropě, o který mají domácnosti silný a trvalý zájem. Překážky pro realizaci a vytváření předvídatelného prostředí by podle něj měla snižovat dobře nastavená politika, která vlastníky domů motivuje k investicím do renovací. "Nahrazení takto dobře fungujícího a důvěryhodného systému lze jen stěží odůvodnit a mohlo by výrazně ochromit aktivitu v oblasti renovací v době, kdy je potřeba ji spíše urychlit," dodal.

Zástupci vlády koncem května uvedli, že na komplexní renovaci rodinného domu z programu NZÚ si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 000 korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 000 korun.

Dříve mohli lidé z NZÚ čerpat i dotace, ministerstvo životního prostředí se ale rozhodlo primárně pro formu úvěrů bez úroků. Loni v listopadu resort program NZÚ předčasně ukončil kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Pro rodinné domy byla v nové etapě od února 2025 navýšena suma o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun. U bytových domů, které program podporuje bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy korun.

Odborníci dříve oslovení ČTK se shodují, že změny v NZÚ jsou krokem správným směrem. Oceňují snahu zachovat dlouhodobou kontinuitu podpory renovací, která by měla trvat minimálně do roku 2029, i přechod od vysokých přímých dotací k většímu využití bezúročného financování. Zároveň ale upozorňují na nutnost navýšit rozpočet programu NZÚ Light určeného pro nízkopříjmové domácnosti.

Také podle Molha ČR nyní potřebuje zrychlit tempo renovací budov, aby splnila své klimatické cíle. Stavebnictví je ale podle něj na tuto změnu připraveno a firmy v posledních letech výrazně investovaly do inovací, kapacit a udržitelnějších řešení. Klíčová je ale nyní předvídatelnost a výhled do budoucna. Severské země mohou být podle Molha pro Česko inspirací zejména díky své dlouhodobě konzistentní politice, silnému zaměření na energetickou efektivitu a industrializovanému přístupu ke stavebnictví, který zahrnuje například prefabrikaci a výrobu mimo staveniště.

Předvýroba pak podle Molha pomáhá řešit i nedostatečné pracovní kapacity v oboru. Na nedostatek pracovníků ve stavebnictví v ČR dlouhodobě upozorňují odborníci a profesní organizace. Podobný problém podle Molha lze ale vidět v celé Evropě. Důležité podle něj je obor zatraktivnit pro mladší generace. Nezbytná je ale i úzká spolupráce se školami a univerzitami.

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RV

Richard Vacek

12.6.2026 10:53
Není moc rozumných důvodů, aby stát šťastným majitelům nemovitostí tyto ještě renovoval.
Jó, až bude stát bez dluhů a bude hospodařit s přebytky, tak může tyto extra prostředky rozdělit lidem.
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