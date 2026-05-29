Odborníci oceňují bezúročné půjčky v Nová zelená úsporám, volají po větší podpoře zranitelným

29.5.2026 11:08 (ČTK)
Zateplování domu
Foto | sima / Shutterstock
Odborníci se shodují, že změny v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) jsou krokem správným směrem. Oceňují snahu zachovat dlouhodobou kontinuitu podpory renovací, která by měla trvat minimálně do roku 2029, i přechod od vysokých přímých dotací k většímu využití bezúročného financování. Zároveň ale upozorňují na nutnost navýšit rozpočet programu NZÚ Light, který je určen pro nízkopříjmové domácnosti. Uvedli to ve vyjádřeních, které má ČTK k dispozici.
 
"Pokud má program fungovat i v dalších letech a podporovat větší počet renovací, musí stát využívat veřejné prostředky efektivněji, a k tomu by mělo směřovat zapojení bankovního sektoru," uvedla Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy. Paralelně je ovšem podle ní třeba řešit zvýšenou podporu pro nízkopříjmové domácnosti, přičemž za dobrý počin považuje propojení programu s energetickým poradenstvím a renovačními pasy, které mají být pro takové domácnosti zdarma.

Podle Michala Petřeka, manažera pro inovace solární firmy Raylyst Solar, bude trvat, než si tuzemský trh na bezúročné úvěry zvykne a naučí se je využívat. Zároveň ocenil, že je podpora ze strany státu navržena tak, aby byla stabilní.

Podobného názoru je i předseda Cechu pro zateplování budov ČR Pavel Svoboda. "Jaká bude reakce domácností na tento model podpory, se teprve ukáže ve chvíli, až banky v září představí konkrétní parametry bezúročných úvěrů. Pozitivní však je, že představený program nadále zachovává přímou podporu pro zranitelné domácnosti," sdělil.

Podle ekologické organizace Hnutí Duha mohou bezúročné úvěry dobře fungovat pro bohatší majitele domů. Dvě miliardy korun, které stát vyčlenil pro program NZÚ Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, však podle ní nebudou zdaleka dostačující. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nicméně přislíbil, že v případě většího zájmu by se rozpočet stát pokusil navýšit.

"Při maximální dotaci 400.000 Kč znamená každá miliarda v rozpočtu programu 2500 projektů. Nezateplených domů jsou přitom stále stovky tisíc. Na základě zkušeností s programem NZÚ z minulých let pokládáme za optimální roční rozpočet programu na úrovni deseti miliard Kč," uvedla organizace prostřednictvím mluvčí Evy Pernicové.

