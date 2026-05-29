Odborníci oceňují bezúročné půjčky v Nová zelená úsporám, volají po větší podpoře zranitelným
Podle Michala Petřeka, manažera pro inovace solární firmy Raylyst Solar, bude trvat, než si tuzemský trh na bezúročné úvěry zvykne a naučí se je využívat. Zároveň ocenil, že je podpora ze strany státu navržena tak, aby byla stabilní.
Podobného názoru je i předseda Cechu pro zateplování budov ČR Pavel Svoboda. "Jaká bude reakce domácností na tento model podpory, se teprve ukáže ve chvíli, až banky v září představí konkrétní parametry bezúročných úvěrů. Pozitivní však je, že představený program nadále zachovává přímou podporu pro zranitelné domácnosti," sdělil.
Podle ekologické organizace Hnutí Duha mohou bezúročné úvěry dobře fungovat pro bohatší majitele domů. Dvě miliardy korun, které stát vyčlenil pro program NZÚ Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, však podle ní nebudou zdaleka dostačující. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nicméně přislíbil, že v případě většího zájmu by se rozpočet stát pokusil navýšit.
"Při maximální dotaci 400.000 Kč znamená každá miliarda v rozpočtu programu 2500 projektů. Nezateplených domů jsou přitom stále stovky tisíc. Na základě zkušeností s programem NZÚ z minulých let pokládáme za optimální roční rozpočet programu na úrovni deseti miliard Kč," uvedla organizace prostřednictvím mluvčí Evy Pernicové.
reklama