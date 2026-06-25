Nová zelená úsporám dnes dopoledne otevírá příjem žádostí na renovace domů
Poté mohou majitelé získat od podzimu u bank a stavebních spořitelen úvěr ve výši až dva miliony korun na rodinný dům a 750 000 korun na jeden byt v bytovém domě. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí deset až 25 let.
Zájemci o dotaci nebo bezúročný úvěr budou stejně jako v předchozích etapách podávat své žádosti elektronicky na portálu zadosti.sfzp.cz. Přípravě projektů na renovaci by měla předcházet konzultace s energetickým poradcem NZÚ. Kompletní podmínky pro podání žádosti lze najít na webu novazelenausporam.cz.
V minulosti program poskytoval dotace všem domácnostem. Nyní na přímou dotaci dosáhnou pouze ekonomicky zranitelné domácnosti. Díky bezúročným úvěrům stát podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) převezme úhradu všech úroků i souvisejících poplatků, takže domácnosti budou splácet jen samotnou vypůjčenou částku
Ministerstvo životního prostředí se podle Červeného rozhodlo jít formou úvěrů bez úroků, aby zajistilo kontinuální podporu z programu. Loni v listopadu úřad NZÚ předčasně ukončil kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz.
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