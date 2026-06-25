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Nová zelená úsporám dnes dopoledne otevírá příjem žádostí na renovace domů

25.6.2026 10:10 (ČTK)
Rekonstrukce domu
Rekonstrukce domu
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Foto | DyziO / Shutterstock
Program Nová zelená úsporám (NZÚ) dnes v 10:00 hodin otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem v programu NZÚ Light. Ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Příjem žádostí potrvá do 31. října nebo vyčerpání alokace, uvedlo ministerstvo životního prostředí.
 
Zranitelné domácnosti mohou žádat o přímou dotaci ve výši až 400 000 korun. Ostatní majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou předkládat projekty, kdy v případě kladného posouzení mohou čerpat bezúročný úvěr.

Poté mohou majitelé získat od podzimu u bank a stavebních spořitelen úvěr ve výši až dva miliony korun na rodinný dům a 750 000 korun na jeden byt v bytovém domě. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí deset až 25 let.

Zájemci o dotaci nebo bezúročný úvěr budou stejně jako v předchozích etapách podávat své žádosti elektronicky na portálu zadosti.sfzp.cz. Přípravě projektů na renovaci by měla předcházet konzultace s energetickým poradcem NZÚ. Kompletní podmínky pro podání žádosti lze najít na webu novazelenausporam.cz.

V minulosti program poskytoval dotace všem domácnostem. Nyní na přímou dotaci dosáhnou pouze ekonomicky zranitelné domácnosti. Díky bezúročným úvěrům stát podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) převezme úhradu všech úroků i souvisejících poplatků, takže domácnosti budou splácet jen samotnou vypůjčenou částku

Ministerstvo životního prostředí se podle Červeného rozhodlo jít formou úvěrů bez úroků, aby zajistilo kontinuální podporu z programu. Loni v listopadu úřad NZÚ předčasně ukončil kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz.

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