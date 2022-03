Na pláži novozélandského Jižního ostrova uhynulo 31 kulohlavců

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Coast Guard News / Flickr Případy, kdy velryby uvíznou na břehu, nejsou nezvyklé, ale příčina není jasná. Častěji se to stává kulohlavcům, kteří jsou příbuzní delfínů. Ilustrační foto

Na pláži Nového Zélandu uvízla skupina kulohlavců a 31 jich zahynulo. Zpět do moře se podařilo vrátit pět živých zvířat, ale ani ta ne všechna přežila. Neštěstí se stalo u výběžku Jižního ostrova. Skupinu lidé zahlédli poprvé ve čtvrtek. V noci uhynulo 29 zvířat, v pátek ráno se podařilo záchranářům vrátit do vody pět kulohlavců, kteří přečkali noc. Ale o několik hodin později se dva z nich znovu přiblížili břehu a museli být utraceni, oznámil zpravodajský server BBC.

"Vzhledem k topografii zdejšího zálivu Golden Bay to není nezvyklá věc. Je to známé místo uvíznutí zvířat. Jsou období, kdy se nic neděje, ale pak přijde několik případů za sebou. Tak to tady je," řekl Dave Winterburn z oddělení ochrany přírody.

Jak uvádí BBC, případy, kdy velryby uvíznou na břehu, nejsou nezvyklé, ale příčina není jasná. Častěji se to stává kulohlavcům, kteří jsou příbuzní delfínů a nejsou řazeni k ohroženým druhům, i když jejich přesný počet není znám.

Nový případ úhynu je z místa zvaného Farewell Spit, což je šestadvacetikilometrový úzký písečný pás vybíhající z Jižního ostrova do moře. Odborníci soudí, že příčinou častého uvíznutí kytovců zde je mělké písečné dno v zátoce a rozlehlé písečné mělčiny, což může narušit systém echolokace, který kytovci využívají k orientaci.

Loni se na tomto místě podařilo zachránit 28 z 50 kulohlavců, kteří zde uvízli. Nejhorší případ vůbec se stal v roce 2017, kdy se na pláž dostalo 700 zvířat a z nich 250 uhynulo.

