Na říjnovém Ekofilmu bude letos v Brně soutěžit 25 snímků, z toho tři české

Na jubilejním 50. ročníku festivalu Ekofilm bude soutěžit 25 filmů z 16 zemí. Vybrané jsou z více než 200 snímků, které byly do soutěže přihlášeny. Největší zastoupení budou mít snímky z Evropy, tři jsou české produkce, čtyři z Francie nebo Německa. Z mimoevropské kinematografie bude mít zastoupení USA, Kanada a Austrálie. Festival se uskuteční první týden v říjnu v Brně, uvedl tiskový mluvčí Ekofilmu Martin Gillár."Je to fascinující přehlídka příběhů z různých koutů planety a já věřím, že si filmy i setkání s tvůrci diváci užijí," řekl prezident festivalu Ladislav Miko. Ekofilm každý rok otevírá aktuální environmentální témata. "Neznám na světě žádný jiný festival o životním prostředí, který by měl takovouto neuvěřitelnou tradici. Už půl století představuje EKOFILM české i mezinárodní veřejnosti špičkové světové filmy zaměřené na ochranu a pochopení přírody," doplnil Miko.

Soutěžní snímky z 16 zemí budou o trofeje pro nejlepší film usilovat ve třech kategoriích. Přehlídku celovečerních filmů Krásy přírody doplní soutěž středometrážních filmů a samostatných dílů dokumentárních sérií s názvem Vize přírody. Soutěž uzavřou krátké filmy v sekci Ve zkratce.

"Finálový výběr nabízí rozmanitou nabídku témat, která rezonují jak v lokální, tak i mezinárodní environmentální diskusi. Vybrali jsme intenzivní příběhy lidí a komunit, které stojí přímo uprostřed environmentálních kauz, a na druhé straně třeba i vizuálně ohromující záběry mikroorganismů i větších živočichů," uvedla vedoucí dramaturgie Jitka Kotrlová.

Snímky uvedené na Ekofilmu budou moct diváci vidět v Cinema City Velký Špalíček, programu se mohou zúčastnit také na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Zoo Brno, kde je naplánovaný rodinný den Ekofilmu. Součástí festivalu bude také open air koncert hudebníka Dana Bárty.

