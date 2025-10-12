https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-ruskych-plazich-u-cerneho-more-se-zase-objevil-mazut-pise-server
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na ruských plážích u Černého moře se zase objevil mazut, píše server

12.10.2025 19:12 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. Stalo se tak necelý měsíc poté, co krajské úřady oznámily, že dokončily čištění mořského dna od mazutu, který vytekl při srážce dvou starých tankerů v Kerčském průlivu v loňském roce. O novém znečištění černomořského pobřeží informoval server The Moscow Times s odvoláním na snímky a záběry v sociálních sítích.
 
Ropné skvrny se podle blogera Jurije Ozarovského objevily na tříkilometrovém úseku pobřeží a z moře je cítit zápach mazutu. Podle místních obyvatel se tak stalo po silné bouři.

"Nejsou to ropné skvrny, ale celou pláž pokryl mazut," tvrdí dobrovolníci o znečištění u vsi Volna. Za tři dny sesbírali kontaminovaný písek do 167 pytlů a prosí o pomoc, protože s tak velkým znečištěním si už nedokáží poradit. Na pobřeží si také povšimli ptáků znečištěných mazutem, které se snaží očistit. Na umírající opeřence narážejí také turisté.

Znečištění se objevilo i u Sevastopolu na okupovaném Krymu, jak oznámil Ruskem dosazený gubernátor Michail Razvožajev. Nejde podle něj o rozsáhlé znečištění, ale o "bodové skvrny" mazutu.

Zatímco letecké snímky ukázaly černé pruhy znečištění táhnoucí se od potopených tankerů, místopředsed mla ruské vlády Vitalij Saveljev tvrdí, že vraky pravidelně kontrolují potápěči a žádné úniky ropných látek nezaznamenali, napsaly The Moscow Times.

Připomněly, že krizový štáb Krasnodarského kraje oznámil ukončení prací na očistě dna pobřeží Černého moře 19. září. Za devět měsíců se podařilo sesbírat 22 451 pytlů mazutu o váze přesahující 2000 tun, očistit 1283 kilometrů pobřeží a odvézt přes 181 500 tun kontaminované zeminy. Úřady počítají s likvidací vraků tankerů v příštím roce.

Pobřeží v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a na okupovaném Krymu znečistil mazut poté, co loni v polovině prosince v bouři ztroskotaly dva staré ruské tankery v Kerčském průlivu mezi Azovským a Černým mořem. Obě plavidla přepravovala více než 9000 tun mazutu. Vědec Viktor Danilov-Daniljan před časem listu Kommersant řekl, že únik mazutu představuje "nejvážnější ekologickou katastrofu v Rusku od začátku 21. století".

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
