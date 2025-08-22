https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/azerbajdzan-varuje-pred-poklesem-kaspickeho-more-ohrozuje-dopravu-i-zvirata
Ázerbájdžán varuje před poklesem Kaspického moře, ohrožuje dopravu i zvířata

22.8.2025 01:24 | BAKU (ČTK)
Diskuse: 1
Kaspické moře.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | allie™ / Flickr
Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé, podle nichž je za úbytkem vody v největším slaném jezeře světa kromě oteplování planety také stavba ruských přehrad na řece Volze, napsala agentura Reuters.
 
Břehy Kaspického moře jsou rozděleny mezi pět států: Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, Rusko a Turkmenistán. I díky bohatým rezervám ropy pod jeho dnem představuje pro všechny tyto země těžba fosilních surovin významný zdroj příjmů.

Vody jezera ustupují již řadu desetiletí, v posledních letech se ale podle náměstka ázerbájdžánského ministra životního prostředí Raufa Hadžijeva tento negativní trend zrychluje. Za posledních 30 let klesla hladina o 2,5 metru, během posledního desetiletí o 1,5 metru, z čehož jen v posledních pěti letech o 93 centimetrů, řekl náměstek agentuře Reuters. Roční pokles je v současnosti mezi 20 a 30 centimetry, dodal.

"Rozšiřování pobřeží mění přirozené podmínky, narušuje ekonomickou aktivitu a vytváří nové výzvy pro udržitelný rozvoj," uvedl Hadžijev, který zastupuje svou zemi v letos vytvořené pracovní skupině s Ruskem.

Vztahy obou zemí se v posledních letech zhoršily a ani na příčiny úbytku vody v Kaspickém moři nemají stejný názor. Zatímco Moskva je vidí pouze v klimatických změnách, Baku tvrdí, že za ně může činnost přehrad na řece Volze, která představuje čtyři pětiny vody vtékající do jezera. Nová pracovní skupina má tyto rozpory pomoci překonat.

Podle Hadžijeva pokles hladiny komplikuje vjezd lodí do přístavu v Baku a ovlivňuje život čtyř milionů obyvatel země žijících v pobřežní oblasti. Přeprava ropy a ropných produktů přes největší terminál Dubendi za první polovinu letošního roku klesla na 810 tisíc tun z 880 tisíc tun ve stejném období loňska. Aby mohly velké tankery dále vplouvat do přístavu, musí jeho provozovatelé bagrovat velké objemy materiálu ze dna - jen loni to bylo 250 tisíc kubíků.

Úbytek vody podle náměstka ministra ohrožuje také populace živočichů, neboť jezero přichází o přilehlé mokřady, laguny a rákosí. Nejzasaženějším druhem jsou jeseteři, již tak ohrožení vyhynutím, kteří přicházejí o 45 procent svých přirozených životních ploch, a o spojení s řekami, kde se rozmnožují. Kaspičtí tuleni jsou rovněž ohroženi úbytkem vody a mizením sezónních ledových ker na severu jezera, které jsou důležité pro jejich rozmnožování.

MZ

Miloš Zahradník

22.8.2025 02:11
Katastroficke klesani hladiny Kaspickeho more bylo problemem uz za Brezneva. Navzdory predikcim celnych sovetskych vedcu te doby pak ale ta hladina zacala v 80 letech opet dost rychle stoupat, coz zpusobilo jeste vetsi problemy, nez predchozi pokles napriklad ohrozenim morskych plosin, postavenych k cerpani ropy. S soucasnosti tedy Kaspicke more opet klesa - coz nejspis koreluje s velmi teplymi zimami poslednich let a asi i s mensim mnozstvim snehu v nekterych oblastech. Na hornim toku Volhy ale myslim bylo snehu v poslednich letech hodne , to spis se ty extremne teple zimy poslednich projevily v takovem Stalingradu (kde za generala Pauluse ale obcas i pred takovymi 15 - 29 lety bylo v lednu dlouhodobe pod minus 20 a ted vetsionu jen kolem nuly a take na Donbase i na sousedici Ukrajine.
Konkretne v oblasti Donbasu je letos v lete opravdu extremni sucho
