Na silnici u Trhové Kamenice na Chrudimsku přibyly pachové ohradníky proti zvěři
25.7.2026 17:10 | TRHOVÁ KAMENICE (ČTK)
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Foto | Nathalie Hausser / Flickr
Pachové ohradníky nepředstavují fyzickou překážku, ale zápachem mají odradit zvěř od pohybu v blízkosti silnic. "Nejsou dokonalé, ale patří k nejefektivnějším dostupným opatřením, zejména v nepřehledných úsecích, kde má řidič málo času reagovat," uvedl Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.
Výrobci, kteří se problematikou zabývají, nabízejí hlavně akustické a světelné plašiče nebo pachové ohradníky. Podle některých odborníků ale mají sporné výsledky. "Pokud nějaký efekt existuje, bývá krátkodobý a snižuje mortalitu zhruba o 20 až 40 procent. Zvířata si ale na trvalé podněty rychle zvykají," řekl před časem ČTK ředitel pracoviště Vysočina Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Hlaváč.
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