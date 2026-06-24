Výrobce létajících robotů a Jihočeská univerzita vyvíjí systém na ochranu srnčat
V Česku ročně zahyne při sečích luk podle odhadů 60 000 srnčat. Instinkt zvěři velí se před blížícím se nebezpečím přikrčit, a řidič zemědělského stroje ji pak nemá šanci ve vzrostlé trávě či jeteli vidět.
"Náš výzkumný tým se věnuje trénování neuronových sítí pro detekci zvěře. Výzkumný projekt může podpořit každý, kdo se věnuje záchraně srnčat před senosečí, a to tím, že nám nasdílí videa ze záchrany a pomůže nám tak rozšířit datovou základnu," dodal Kuneš.
Vyvíjený systém nejprve monitoruje vybranou oblast z větší výšky pomocí termokamery. Software následně vyhodnotí místa s pravděpodobným výskytem zvěře a naplánuje podrobnější kontrolu. Dron poté automaticky přelétá mezi jednotlivými body a rozhoduje, zda se skutečně jedná o srnče. Po dokončení mise se samostatně vrací na výchozí pozici.
"Hlavní výhodou by měla být úspora času. Systém dokáže sám naplánovat nejefektivnější monitorovací trasu, a operátor se tak bude moct věnovat většímu počtu pozemků. Záchranné akce navíc probíhají brzy ráno, kdy je díky teplotnímu rozdílu mezi zvířaty a okolím jejich vyhledávání výrazně snazší," řekl Kuneš.
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