Na Tachovsku utratí 750 000 nosnic, ptačí chřipka je i jinde, ovlivní cenu vajec Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ve velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku bude kvůli ptačí chřipce nutné utratit všech téměř 750 000 nosnic. Představuje to asi 15 procent slepic v celé ČR. Kvůli nákaze musí veterináři utratit také 12 000 kuřat a 1000 krůt z velkochovu v Sedlčanech na Příbramsku. Ptačí chřipka se objevila i v malochovu na Uherskohradišťsku. Podle Českomoravské drůbežářské unie se masivní utrácení slepic projeví na ceně vajec. Ptačí chřipka je rovněž v dalších evropských zemích. Likvidace chovu na Tachovsku bude logisticky velmi náročná, trvat může i několik týdnů. Nosnice jsou ve třech halách. V úterý veterináři s hasiči napustili oxid uhličitý, používaný k usmrcení nosnic, do první části haly, kde se nákaza objevila nejdříve. Dnes začali odklízet usmrcenou drůbež. Je potřeba zlikvidovat i miliony vajec z chovu. Po vyklizení hal bude nutné odstranit také podestýlku a krmivo. Do nákladů, které podle odhadů mohou přesáhnout i půl miliardy korun, je třeba započítat cenu kafilerií a spaloven, dezinfekce a práci lidí. Velkochov patří firmě Česká drůbež, s.r.o., která v tuto chvíli nemá celkové odhady ztrát. Zatím přichází denně o zisk z prodeje 600 000 vajec. Nákaza se potvrdila na konci prosince, dosud tak bylo zlikvidováno více než šest milionů vajec. Firma vejce z 95 procent dodává na český trh, převážně do řetězců. Tak výrazný výpadek v produkci vajec se projeví na jejich ceně. Vejce výrazně zdražila už loni. Na začátku roku 2022 stálo v obchodech deset vajec průměrně 29,37 koruny, v listopadu 48,92 Kč. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé bude vývoj cen záležet i na tom, za jak dlouho firma dokáže celý chov obnovit. První zvířata by se zpět do hal mohla nasadit nejdříve na začátku března, nejprve ale půjde jen o několik tisíc kusů. Pokud firma sežene už odchované kuřice, může být obnova produkce vajec rychlá, uvedla Dlouhá. V Evropě je jich ale kvůli ptačí chřipce nedostatek. Pokud nakoupí jednodenní kuřata, bude to trvat zhruba 20 týdnů, než začnou snášet. V takovém případě by to znamenalo pro firmu výpadek části produkce až do léta. Dlouhá uvedla, že výpadek české produkce vajec lze z dovozu nahradit, protože v zahraničí se začínají obnovovat některé chovy, které se likvidovaly loni v listopadu. Podle posledních dat unie se v listopadu do ČR dovezlo zhruba 35 milionů vajec, což je více, než je obvyklý průměr. Podle Dlouhé záleží na tom, kolik budou čeští obchodníci ochotní za vejce z dovozu zaplatit. V Sedlčanech bylo utraceno až 5000 kuřat. Farma Druhaz chce chov obnovit co nejrychleji. Další ohnisko ptačí chřipky se objevilo v malochovu v Újezdci, místní části Uherského Brodu na Uherskohradišťsku. Chovatel nahlásil úhyn pěti slepic z celkového počtu sedmi kusů. Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky od 14. prosince loňského roku zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí ptactvo umístit do budov. Výjimku mají chovatelé holubů a běžců, jako jsou třeba pštrosi. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. Ptačí chřipka se šíří i jinde v Evropě. Ve Francii je momentálně 367 ohnisek nákazy, tedy nejvíce z celého kontinentu. V Německu infekce během zimní sezony postihla především spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko. Loni na podzim ptačí chřipka tvrdě zasáhla i Nizozemsko, kde kvůli ní muselo být utraceno šest milionů zvířat. Až dva miliony kusů drůbeže musely být zlikvidovány kvůli ptačí chřipce v Polsku. < reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | V malochovech slepic v Ostravě-Bartovicích a v Kozojedech na Jičínsku se objevila ptačí chřipka Rolnický fond stanovil podmínky spolufinancování pojištění pro zemědělce Rolnický fond od ledna znovu spustí program na podporu nákupu půdy

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.