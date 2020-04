Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | RTÉ News / youtube.com V Thajsku ochránci přírody objevili největší množství hnízd vzácných kožatek za poslední dvě desetiletí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na thajských plážích, ze kterých kvůli koronavirové krizi zmizeli turisté, nyní ochránci přírody objevili největší množství hnízd vzácných kožatek za poslední dvě desetiletí. Kožatka velká, která je největší žijící želvou na světě, patří v Thajsku mezi ohrožené druhy.

"Jedenáct želvích hnízd, která jsme od konce listopadu našli, jsou nejvyšším počtem za 20 let," prohlásil ředitel centra mořské biologie na turisty vyhledávaném ostrově Pchúket Kongkiat Kittivatanavong. "To je velmi dobré znamení, protože mnoho oblastí, kde se dříve želvy množily, lidé zničili," dodal.

Kožatky velké kladou vejce na temných, tichých místech, které je ale vzhledem k množství turistů zpravidla zaplavujících thajské pláže těžké najít. Někteří pytláci také vajíčka z hnízd vykrádají.

Thajsko odhalilo koronavirus zatím u 2792 lidí, z nichž 47 zemřelo. Thajské úřady kvůli šíření nákazy přijaly přísná opatření od zákazu vycházení pro vlastní občany po zákaz všech mezinárodních letů do země. To uvrhlo do velkých problémů thajský turistický průmysl, divoce žijící zvířata se ale mohla vrátit na pláže, uvedla agentura Reuters.

Koncem března zaměstnanci národního parku v provincii Pchanggá u Andamanského moře našli po dvouměsíčním sledování vajec kožatky velké 84 čerstvě vylíhlých želviček.

Krunýř kožatky velké může dorůst až 2,13 metru a želva může vážit až kolem 600 kilogramů. Největší známý exemplář vážil 916 kilogramů. Samice kladou vejce jednou za tři až čtyři roky, a to vždy na stejné písečné pláži, kde se samy narodily. V jednom hnízdě bývá až 110 vajec, ze kterých se po zhruba 60 dnech vylíhnou mláďata.

reklama