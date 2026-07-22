Na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce
22.7.2026 08:39 | JIHLAVA (ČTK)
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V obci Stáj s 200 obyvateli je obecní vodovod napojený na studně. Protože ho už přestávaly stačit zásobovat, nechala obec vybudovat vrt. Teď pracuje na jeho připojení a staví nový vodojem, uvedl starosta Jan Cink (nestraník). Tuto akci za deset milionů korun dotuje ministerstvo sedmi miliony korun a milionem korun kraj.
Od Kraje Vysočina dostanou obě obce peníze z letošního programu na podporu staveb ve vodním hospodářství. Kromě vodovodů jsou určené na budování kanalizací a čištění odpadních vod, a také na akce, které by měly zlepšit ochranu území před povodněmi či suchem. Kraj podle webu rozdělil mezi 46 žadatelů 110 milionů korun. Na sedm projektů, které se týkaly pitné vody, z nich bylo 5,2 milionu korun.
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