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Na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce

22.7.2026 08:39 | JIHLAVA (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Křeč na Pelhřimovsku vyřeší postavením vodojemu s úpravnou potíže s nadlimitním obsahem dusičnanů ve vodě. Obec Stáj na Jihlavsku bude mít po dokončení staveb víc vody, protože ji kromě studen bude čerpat i z vrtu. ČTK to řekli starostové. Na milionové investice dostaly samosprávy dotace od kraje a z ministerstva zemědělství.
 
V obci Křeč bydlí okolo 230 lidí. "Máme výjimku na provozování vodovodu, protože máme ve vodě vysoký obsah dusičnanů," uvedl starosta Petr Příplata (nestraník). Nový vodojem s úpravnou už je postavený, technologie teď bude ve zkušebním provozu. Až začne sloužit, odpadnou problémy s kvalitou vody. Obec také získala větší zásobní prostor. Uchovat v něm bude moci až 75 metrů krychlových vody, zatímco denní spotřeba je v létě do 40 metrů krychlových. Na investici s náklady přes osm milionů korun dostala Křeč 5,9 milionu korun od ministerstva zemědělství a 862 000 korun od kraje.

V obci Stáj s 200 obyvateli je obecní vodovod napojený na studně. Protože ho už přestávaly stačit zásobovat, nechala obec vybudovat vrt. Teď pracuje na jeho připojení a staví nový vodojem, uvedl starosta Jan Cink (nestraník). Tuto akci za deset milionů korun dotuje ministerstvo sedmi miliony korun a milionem korun kraj.

Od Kraje Vysočina dostanou obě obce peníze z letošního programu na podporu staveb ve vodním hospodářství. Kromě vodovodů jsou určené na budování kanalizací a čištění odpadních vod, a také na akce, které by měly zlepšit ochranu území před povodněmi či suchem. Kraj podle webu rozdělil mezi 46 žadatelů 110 milionů korun. Na sedm projektů, které se týkaly pitné vody, z nich bylo 5,2 milionu korun.

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