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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Na Vysočině přibývají obce, které kvůli snížení odpadu pořizují vratné kelímky

27.6.2026 07:49 | JIHLAVA (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Na Vysočině přibývají obce, které si i díky dotacím pořizují vratné nápojové kelímky, aby snížily množství vyhozených plastů po kulturním či sportovním programu. Nechávají je graficky zpracovat tak, aby mohly sloužit i jako upomínkové předměty. Zajišťovat mytí kelímků při akcích někde pomáhají dobrovolníci. Obec Kuklík ve Žďárských vrších koupila s 2500 kelímky i ruční myčku. Poprvé je využila při oslavách 90 let od založení sboru dobrovolných hasičů.
 
Kuklík s 200 stálými obyvateli je v oblasti vyhledávané turisty. Koná se tam řada akcí, některých se účastní i 300 až 500 lidí. Jednorázových plastových kelímků se při nich spotřebovalo několik tisíc. "Takže si myslíme, že to je dobrý nápad, abychom ušetřili, ne ani tak finance, ale abychom šetřili životní prostředí," řekl ČTK starosta Ladislav Rak (nestraník).

Z krajského programu Životní prostředí podle webu kraje letos dostanou dotaci na vratné kelímky například i Polná, Bystřice nad Pernštejnem, Onšov, Větrný Jeníkov a Lipnice nad Sázavou.

"My už provozujeme vratné kelímky víc jak rok, vyzkoušeli jsme je na malé akci i loni na pouti," uvedl Martin Bohdálek (nestraník), místostarosta Polné na Jihlavsku s 5300 obyvateli. Na kelímky má město i myčku a sušičku. S mytím při akcích pomáhají dobrovolníci.

Lipnice nad Sázavou, která je s 650 obyvateli nejmenším městem Vysočiny, koupila 2000 vratných kelímků v pěti barvách. Poprvé je město vyzkoušelo 30. dubna na čarodějnice, kam přišlo přes 500 lidí. "Tam se to osvědčilo. Po akci nebyl žádný plastový odpad, úplné minimum," uvedl starosta Zdeněk Rafaj (nestraník). Město pod hradem Lipnice má také přenosnou myčku. Záloha za kelímky je 50 korun, podobně jako jinde.

V Telči s památkami UNESCO byly vratné kelímky zavedené už před delším časem. Stánkaři se tam ale ve větší míře rozhodli používat zálohované skleněné půllitry, než aby pořizovali vratné plastové kelímky nebo si je pronajímali i s mytím. Uvedl to místostarosta Pavel Komín (KDU-ČSL).

Humpolecký Rodinný pivovar Bernard používá řadu let vratné kelímky na hudebním festivalu Bernard Fest, kde provozuje i stánky. Stará se také o mytí kelímků. Nezůstává nepořádek, vratné kelímky podle mluvčího Radka Tulise dávají rovněž prostor pro marketing.

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PH

Pavel Hanzl

27.6.2026 20:12
V Brně se používají vratné kelímky už dlouhé roky, záloha stojí 50 kč a když ho člověk vrací, může dát tu pajcku na charitu. Funguje to velmi dobře, nic se nikde neválí a odpadkáče stíhají, kelímek je možné použít i na další akci a vrátit ho třeba za rok.
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