Nadace Ivana Dejmala z Liberce loni rozdělila mezi projekty rekordní částku
Významná je pro nadaci dlouholetá podpora obnovy lesů, na které spolupracuje s odborným lesním hospodářem Janem Dudou. Za 11 let trvání tohoto projektu nadace s dobrovolníky vysadila 482 783 stromků, z toho loni 46 790. Opět to byly převážně buky, duby a jedle. "Sázíme druhově i věkově pestré lesy, které jsou odolnější vůči kůrovci i klimatickým extrémům. Nejde nám o rychlá řešení, ale o lesy, které tu budou pro další generace," dodal Petrovský.
Loni se nadace spolupodílela také například na obnově turistické stezky v přírodní rezervaci Černá jezírka v Jizerských horách, včetně výsadby dalších 225 stromů a nahrazení nepůvodní kleče místně původními dřevinami na ploše přesahující čtyři hektary. Projekt realizoval Jizersko-ještědský horský spolek, se kterým nadace spolupracuje dlouhodobě. "Kvalitní návštěvnická infrastruktura pomáhá chránit cenná území a zároveň umožňuje jejich šetrné zpřístupnění veřejnosti. Vážím si všech spolků a dobrovolníků, kteří se na ochraně přírody podílí," uvedl ředitel nadace.
Loni organizace rovněž tradičně podpořila ekologickou výchovu dětí a mládeže. Na 23 menších vzdělávacích projektů v kraji přispěla částkou přes 280.000 korun. Jednalo se o poznávací pobyty, výzkumné aktivity i přímé zapojení dětí do ochrany přírody.
Dlouhodobě nadace také podporuje obnovu Sedmihorských mokřadů v Českém ráji. V roce 2025 přispěla na údržbu lokality a přípravu projektu ohrady pro koně, kteří budou území dlouhodobě spásat. "Sedmihorské mokřady jsou skvělým příkladem toho, že obnova přírody funguje. Nejen že zadržují vodu v krajině, ale slouží i jako názorná ukázka pro veřejnost, proč má ochrana mokřadů smysl," řekl Petrovský.
Nadace Ivana Dejmala od svého vzniku v roce 1993 podpořila již stovky projektů, mezi které rozdělila celkem přes 41 milionů korun. Impulsem k jejímu vzniku byla snaha pomoci při záchraně a obnově Jizerských hor, které byly v 80. letech minulého století poničené v důsledku imisních a kůrovcových kalamit. Původně se jmenovala Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Nyní nese název bývalého ministra životního prostředí Ivana Dejmala, který stál v 90. letech u jejího zrodu.
