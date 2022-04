Nadace Partnerství nabízí až 400 000 korun na podzimní výsadbu stromů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Iakov Filimonov / Shutterstock Ilustrační foto

U Nadace Partnerství lze žádat o peníze na podzimní výsadbu stromů, podporu mohou získat jednotlivci, neziskové organizace, školy, obce i města. Zájemci mohou vybírat z několika programů, požádat mohou až o 400 000 korun, informoval mluvčí nadace David Kopecký.

Na menší projekty je vypsaná výzva Sázíme budoucnost do 30 000 korun. Díky ní mohou právnické osoby získat peníze na výsadbu stromů a keřů a následnou péči o ně. Financovat lze z grantu také nezbytný materiál, dopravu, nářadí nebo propagaci. Pro zájemce o středně velké projekty slouží grant Sázíme budoucnost do 150 000 Kč. V něm jako jediném mohou podporu získat i jednotlivci, kteří nemají zázemí vlastní organizace. Stačí jen prokázat vztah k místu výsadby.

"Malé granty do 30 000 korun jsou ideální pro spolky, neziskovky či menší obce, které se nechtějí pouštět do větších projektů, nemají s výsadbovými akcemi zkušenosti nebo se obávají nadměrného papírování. Na granty do 150 000 korun dosáhnou i jednotlivci, stejně jako v prvním případě ale platí, že listnáče je potřeba sázet na veřejně přístupných místech a se souhlasem vlastníka pozemku. Obě výzvy jsou otevřeny do konce července," uvedl grantový manažer František Brückner z Nadace Partnerství.

Pro ještě ambicióznější záměry až do 400 000 korun slouží program Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností určený primárně na výsadbu alejí. Z něj mohou právnické osoby vedle stromů financovat také pořízení laviček, informačních a vzdělávacích panelů nebo prvků pro zvěř, jako jsou bidýlka pro dravce nebo budky pro ptáky. Žádosti v tomto programu lze podat do začátku letních prázdnin.

Aleje jsou významným krajinným prvkem, který posiluje ekologickou stabilitu daného místa, upozornil výkonný ředitel KB Penzijní společnosti Vladimír Jeřábek. "Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a skýtají úkryt drobným živočichům. Proto je jejich existence tak významná. Kromě ekologického hlediska má však výsadba alejí také kulturní a společenský aspekt," dodal.

Žádat o peníze na výsadbu lze i ze dvou dalších specifických programů, a to na novou alej svobody a také na obnovu zeleně po loňském tornádu na jihu Moravy. Více informací lze najít na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

