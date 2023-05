Nadace Partnerství rozdělí na podzimní výsadby stromů téměř 5,6 milionu korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv Nadace Partnerství

Nadace Partnerství chce prostřednictvím grantů na podzimní výsadby rozdělit téměř 5,6 milionu korun. Aktuálně jsou otevřené tři výzvy - administrativně zjednodušený grant do 30 000 korun, výzva do 150 000 korun a poslední, určená pro obce, na výsadbu tradiční Aleje svobody, sdělil za nadaci David Kopecký.

"Zájem o sázení stromů je v celé republice obrovský. V grantových výzvách na jarní výsadby počet žádostí několikrát převyšoval naše možnosti financování. Proto jsme se rozhodli za pomoci našich partnerů, v čele se Státním fondem životního prostředí, prostředky na podzimní granty významně navýšit. Věříme, že právě tento typ podpory pomáhá lidem ve všech koutech naší země, aby využili svou energii i nápady a přeměnili kus světa na lepší místo," uvedl ředitel nadace Petr Kazda.

Aktuálně nabízené výzvy se liší výší maximální podpory a okruhem možných žadatelů. Grant Alej svobody může získat pouze obec, grant do 30.000 je ideální pro spolky, neziskové organizace, školy nebo menší obce, které mají obavy z nadměrné administrativy a chtějí si nejprve vyzkoušet výsadbu v menším měřítku. Výzva do 150.000 je určená k financování větších projektů, navíc v ní mohou žádat i jednotlivci. Uzávěrka žádostí na Alej svobody je 18. června, zbylé dvě výzvy jsou otevřené do konce července.

Za úspěšnými projekty z předchozích let stojí například dobrovolní hasiči, skautské oddíly, nejrůznější neziskové organizace a spolky, také aktivní starostové a starostky i jednotlivci. Nadace před čtyřmi lety přišla s iniciativou Sázíme budoucnost, jen za uplynulý rok v ní dobrovolníci vysadili 1,7 milionu stromů, celkem jich už lidé vysadili 3,7 milionu. Do výsadeb se za celou dobu zapojilo přes 78.000 lidí ve více než 7000 akcích, které nejčastěji pořádaly obce a města.

