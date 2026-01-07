Náměstek Klápště: Zrušení stanoviska MŽP k I/35 Český rájem neznamená změnu trasy
Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nový posudek ale podle náměstka zřejmě zahájení stavby o něco posune.
Odpůrci projektu od začátku kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí zpochybňují. Hladíkovo rozhodnutí uvítali, umožní podle nich v novém posudku zohlednit řadu kritérií. "Patří k nim ochrana cenné přírody a krajiny Českého ráje, životní prostředí pro 25.000 obyvatel, charakter terénu ovlivňující technickou složitost stavby i rizika, náklady, zájmy turistického ruchu a místní ekonomiky. Dává také prostor rychle a levně vyřešit stavbou obchvatů dopravní zátěž obcí na silnici z Jičína do Turnova," uvedl mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos.
Nová silnice bude v Jičíně navazovat na budovanou dálnici D35, která má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou k přetížené dálnici D1. Z celkových 210 kilometrů je zatím hotových několik vzájemně nepropojených částí o délce kolem 130 kilometrů. Další části Ředitelství silnic a dálnic ČR buduje, v prosinci vypsalo soutěž na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku, jehož součástí je přeložka I/16, která dálnici u Úlibic kříží. Práce na stavbě odhadované na 1,42 miliardy korun bez DPH mají být hotové v roce 2029. Navázat na ni má právě silnice směrem na Liberec.
reklama