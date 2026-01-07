https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/namestek-klapste-zruseni-stanoviska-mzp-k-i-35-cesky-rajem-neznamena-zmenu-trasy
Náměstek Klápště: Zrušení stanoviska MŽP k I/35 Český rájem neznamená změnu trasy

7.1.2026 19:42 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zrušení stanoviska ministerstva životního prostředí (MŽP) k ekologickému posudku silnice I/35 přes Český ráj, o němž v prosinci rozhodl bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL), nebude znamenat změnu trasy silnice. Trasa je daná, severní varianta je daná, počítají s ní i územní dokumentace Libereckého a Královéhradeckého kraje, řekl na dotaz ČTK náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Rozhodnutí ale podle něj otevřelo cestu ke změně podoby silnice.
 
Znovu by se podle náměstka měly posoudit vlivy stavby na životní prostředí, zapracovat připomínky a posudek doplnit. Díky tomu je podle něj možné se znovu bavit o podobě silnice, jejím zapuštění do terénu a citlivějším umístění v cenné krajině Českého ráje, ale také třeba o vhodnějším umístění ve vztahu k obyvatelům Turnova, kde lidé volají po převedení silnice pod zem. "Původní EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) neumožňovala dát tu silnici v některých úsecích do tunelu," doplnil Klápště.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nový posudek ale podle náměstka zřejmě zahájení stavby o něco posune.

Odpůrci projektu od začátku kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí zpochybňují. Hladíkovo rozhodnutí uvítali, umožní podle nich v novém posudku zohlednit řadu kritérií. "Patří k nim ochrana cenné přírody a krajiny Českého ráje, životní prostředí pro 25.000 obyvatel, charakter terénu ovlivňující technickou složitost stavby i rizika, náklady, zájmy turistického ruchu a místní ekonomiky. Dává také prostor rychle a levně vyřešit stavbou obchvatů dopravní zátěž obcí na silnici z Jičína do Turnova," uvedl mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos.

Nová silnice bude v Jičíně navazovat na budovanou dálnici D35, která má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou k přetížené dálnici D1. Z celkových 210 kilometrů je zatím hotových několik vzájemně nepropojených částí o délce kolem 130 kilometrů. Další části Ředitelství silnic a dálnic ČR buduje, v prosinci vypsalo soutěž na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku, jehož součástí je přeložka I/16, která dálnici u Úlibic kříží. Práce na stavbě odhadované na 1,42 miliardy korun bez DPH mají být hotové v roce 2029. Navázat na ni má právě silnice směrem na Liberec.

