Národní park České Švýcarsko pokračuje půl roku od požáru v bezpečnostním kácení Licence | Některá práva vyhrazena Foto | kimmo tirkkonen / Flickr.com Motorová pila Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Správa národního parku České Švýcarsko se půl roku od vypuknutí nejrozsáhlejšího požáru v ČR soustředí na bezpečnostní kácení v okolí obcí a turistických cest. Jde o preventivní opatření, které má pomoci při zásahu složek integrovaného záchranného systému, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Minulý týden správa parku uvedla, že není reálné zajistit bezpečnost v oblasti Edmundovy soutěsky v údolí říčky Kamenice, kde obec Hřensko provozuje plavbu na lodičkách. Starosta Hřenska Zdeněk Pánek ČTK řekl, že se mu postup správy nelíbí a chce o zabezpečení svahů podél říčky jednat s ředitelem. Požár v národním parku vypukl loni 24. července, hasičům se ho podařilo zlikvidovat po 20 dnech. Požár se rozšířil na plochu 1060 hektarů. Konečné náklady na zásah hasičů byly vyčísleny na 226 milionů korun. "Byly to veškeré náklady, které se týkaly nákladů za zničený materiál, za nasazení těch sil a prostředků a samozřejmě v tomto jsou také odměny pro hasiče, ať už dobrovolné nebo profesionální, kteří zasahovali," řekl ČTK minulý týden generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Požár v národním parku podle Vlčka také ukázal, že je nezbytně nutné modernizovat zajištění letecké hasičské služby. Potřeba jsou vrtulníky, které mohou hasit objemem vody větším než 3000 litrů. Na proplacení ubytování hasičů pak Ústecký kraj podle Vlčka dostal šest milionů korun. "My máme kolem národního parku České Švýcarsko vytipovaných asi 35 lokalit, kde chceme mít do jara dokončené bezpečnostní těžby kolem obcí," uvedl Salov. Těžbou stromů zdecimovaných kůrovcem vznikají koridory, které jsou snáze dostupné pro jednotky integrovaného záchranného systému. Kromě hasičů se tam lépe dostanou také záchranáři třeba v případě, že se někdo zraní během výletu, doplnil mluvčí. "V případě požáru jsou souše mimořádně nestabilní a často se stává, že strom nehoří jako celek, ale třeba přehoří v polovině a upadne. To je samozřejmě z hlediska hasebního přístupu problém," řekl Salov. Kácení prováděli těžaři už při požáru. Od loňského podzimu pak vytěžili stromy například i u obce Doubice. Dnes dva dřevorubci pracovali nedaleko silnice u Chřibské. Podle Salova s kácením v oblasti začali před Vánoci a teď jim zbývá asi týden, aby práci dokončili. Dalším vytipovaným místem je i okolí obce Mezná, kde shořely tři domy. "V okolí Mezní Louky nebylo větších zásahů zapotřebí, protože tam bylo prakticky veškeré dřevo v důsledku dřívějších bezpečnostních těžeb odvezeno. Kolem Mezné máme jeden provoz, odkud bude dřevní hmota ještě odvezena," sdělil mluvčí s tím, že správa čeká na příznivější počasí. Stromy se budou kácet také například podél turistické trasy Kyjovské údolí. Těžba je postupná a odpovídá dynamice rozpadu porostu, podotkl Salov. "Když odumře smrkový porost, tak na zásah je ještě relativně čas. Kůrovcové souše začnou být nestabilní až po nějaké době a my můžeme naše kapacity směrovat na místa, která to vyžadují více," dodal mluvčí. V Soutěskách Kamenice odborníci posuzují stav stromů nad přístupovými trasami a plavebními dráhami lodiček. "Z posouzení již vyplývá, že pro nadcházející návštěvnickou sezonu je reálné zabezpečit přístup do Divoké soutěsky ve směru od Mezné a Hájenek u Růžové, tedy od Mezního můstku," sdělil mluvčí. Nadcházející turistickou sezonu není však reálné zabezpečit v případě Edmundovy soutěsky, kde Hřensko provozuje přepravu na lodičkách. Na provozu loděk je obec finančně závislá. Nové informace o stavu okolí těchto tras Hřensko dostane tak, aby mělo k dispozici veškeré podklady pro další rozhodování o zpřístupnění turistické atrakce návštěvníkům. Soutěsky v roce 2019 navštívilo téměř 400.000 lidí. "Nelíbí se mi to. Geologové zjistili nestabilní svahy a nebezpečí pádů stromů a kamenů. V takovém případě tam přece nemohu pustit lidi," řekl ČTK starosta Hřenska Zdeněk Pánek, který chce se správou parku jednat. "Budeme jednat o zabezpečení svahů. Musím mít písemně, že je vše v pořádku a bezpečné," uzavřel. Důležitou turistickou trasou v požárem zasažené oblasti je takzvaná Gabrielina stezka propojující Mezní Louku s Pravčickou bránou. Podél této zhruba šestikilometrové trasy prověřili odborníci 6500 stromů, z nichž je asi 2400 potenciálně nebezpečných, to znamená, že by mohly dopadnout na cestu a způsobit úraz. V úvahu připadá alternativní vedení cesty bezpečnějšími částmi. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko kvůli problémům s Edmundovou soutěskou a Gabrielinou stezkou očekává v letošním roce pokles návštěvnosti až o 40 procent oproti sezoně v roce 2019. Její zástupci to dnes uvedli v tiskové zprávě. "V ohrožení je každý podnikatel v regionu. Po covidu a požáru už je opravdu potřeba mít normální turistickou sezonu, jinak spousta podnikatelů svou činnost opustí. I já budu muset propouštět, ztráty v ubytování a restauraci odhaduji na jeden až dva miliony korun," řekl Roman Pluháček, provozovatel Resortu Mezná. Propad tržeb po požáru podle společnosti dosahuje k 600 milionům korun, letošní predikce by podle společnosti znamenala ztráty zhruba 450 milionů korun. U požáru, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení. "Prověřování stále pokračuje, protože je nutné vyslechnout velké množství osob, provádět související šetření a vyčkat dodání zpráv, posudků a odborných vyjádření," řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová s tím, že prověřování bude pravděpodobně trvat několik měsíců. Obec Staré Křečany podala v souvislosti s požárem trestní oznámení na neznámého pachatele. Advokát Narcis Tomášek, který obec zastupuje, dnes ČTK řekl, že státní zastupitelství zřejmě požádá o vyjádření odborníky a poté bude zřejmě rozhodnuto, zda bude někdo stíhán. Soudit se chtějí i obyvatelé osady Mezná, kde shořely tři domy, vedení správy parku podle nich mohlo ničivému požáru zabránit. Park vinu odmítá. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Požár v Hřensku podle hasičů ukázal, že právní předpisy jsou nedostatečné Ústecký kraj opraví silnice v Českém Švýcarsku poškozené při rozsáhlém požáru Labská Stráň opět požádá o náhradu nákladů na hašení požáru v Českém Švýcarsku

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.