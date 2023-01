Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky láká i ornitology ze zahraničí. Území je významným hnízdištěm, zastávkou na tahu a zimovištěm ptáků. Potýká se ale s nedostatkem vody v povodí a také s vysokou živinovou zátěží. ČTK to řekl Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Národní přírodní rezervace Lednické rybníky slaví 70. let od vyhlášení, stalo se tak 9. ledna 1953.

Podle Sajfrta právě díky této ochraně nebyly rybníky v 90. letech minulého století zprivatizovány, zůstaly tak ve vlastnictví České republiky. "Tento fakt velmi usnadňuje hospodaření ve prospěch ochrany přírody, zejména na soustavě rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský. Důvodem je fakt, že zde jako organizace, které byly tyto rybníky svěřeny do péče, tato pravidla nejen určujeme, ale zároveň nemusíme proplácet újmy za ztížené rybářské hospodaření, jak se děje na jiných chráněných rybnících v České republice, které jsou v majetku jiných subjektů," uvedl Sajfrt.

Do národní přírodní rezervace je vstup zakázán. Výjimkou jsou zřízené ornitologické pozorovatelny, ze kterých mohou návštěvníci pozorovat ptáky, aniž by je rušili. Rybníky si často prohlížejí také cyklisté, kteří kolem projíždějí. "Pravidelně pořádáme akce pro veřejnost, kdy je možno území rezervace navštívit s odborným průvodcem. Těchto akcí se ročně účastní nižší stovky osob. Součástí národní přírodní rezervace je i Zámecký rybník v Lednici, takže za návštěvníka rezervace lze počítat každého, kdo se vydá na procházku zámeckým parkem k Minaretu," sdělil Sajfrt. Doplnil, že návštěvnost ze strany ornitologů závisí na přítomnosti zajímavých ptačích druhů. To se potom k rybníkům podle něj sjíždějí ornitologové nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.

Hlavním úkolem a zároveň výzvou do budoucna je podle Sajfrta vyřešení extrémní živinové zátěže rybníků. "Tu jsme částečně zdědili po intenzivním rybářském hospodaření v minulosti, ale do rybníků putuje velké množství živin z okolí i v současné době. Vše navíc umocňuje nedostatek vody v povodí. S dopady této situace se potýkáme dnes a denně. I díky tomu nejsme schopni dlouhodobě udržet krásně průhlednou vodu alespoň do půlky prázdnin, tedy do období, kdy vodní ptáci vyvádějí mláďata," poukázal Sajfrt.

NPR Lednické rybníky má rozlohu asi 630 hektarů. Zahrnuje pět rybníků. Ty v okolí Lednice na Břeclavsku vznikaly již v patnáctém století jako nádrže pro chov ryb. Většina z nich k tomuto účelu slouží dosud. Čtyři z rybníků jsou na potoce Včelínek - Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a také Nesyt, který je se svými 296 hektary největším na Moravě. Součástí rezervace je také Zámecký rybník v Lednici, který je chráněný i z pohledu ochrany kulturního dědictví. Je nejen národní kulturní památkou, ale i památkou zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

NPR Lednické rybníky jsou zařazeny na seznam Ramsarské úmluvy chránící mokřady mezinárodního významu a jsou též jako evropsky významná lokalita součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

V NPR Lednické rybníky lze najít například největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních. Rybníky fungují i jako tahová zastávka pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně u nich zimuje orel mořský. Rybníky jsou domovem například i pro bukáčka malého, nejmenší volavky žijící na území Česka.

