Nástup dubnového sucha přerušily deště a chladnější počasí minulého týdne

Rychlý dubnový nástup sucha minulý týden přerušily častější deště a chladné počasí, které bránilo intenzivnějšímu vysychání půdy. Díky tomu se dva nejvyšší stupně sucha vyskytují pouze na necelém procentu území a třetí nejhorší stupeň na pěti procentech území, vyplývá z informací, které zveřejnili vědci na webu Intersucho . Tento týden se bude držet úroveň sucha na stejné úrovni, příští týden se ale bude sucho znovu rozvíjet s ohledem na předpokládané suché a teplé počasí.

"Minulý týden se k nám dostával studený a vlhký vzduch. Přeháňky se vyskytovaly každý den. Nejčastěji spadlo okolo deseti až 30 milimetrů za týden. Na horách šlo většinou o úhrny i vyšší a dokonce i o sněžení. Nejméně srážek spadlo naopak na jižní Moravě a na závětrné straně Krušných hor," uvedli vědci v komentáři k minulému týdnu.

Míru sucha určují jako poměr aktuální zásoby vody v půdě do jednoho metru proti průměrné zásobě v letech 1961 až 2015. To, že je někde sucho, tak nemusí znamenat, že tam není voda, ale že je jí méně než průměrně v minulosti.

Postižené zatím zůstávají ty oblasti, kde už bylo méně vody celý duben. Jedná se o oblast mezi jižními Čechami (včetně Novohradských hor a Třeboňska) a Vysočinou, s přesahem do jižní části středních Čech, o Liberecký kraj, Podkrkonoší a východní část Jeseníků. Jsou to oblasti, v nichž dříve v březnu odtával sníh a doplňoval vodu. Letos v těchto polohách sníh už v březnu nebyl a brzy probuzená vegetace začala vodu odčerpávat a kvůli vysokým teplotám se i část vody odpařovala. Na jižní Moravě, v Poohří či Polabí je sice vody v absolutním měřítku v půdě méně, ale jedná se o stav, který je pro ně obvyklý.

Tento týden má být na srážky ještě poměrně bohatý. "Nejvíce by jich mělo spadnout do čtvrtka a nejvíce bohatý den na srážky bude středa. Není ani vyloučeno, že se bude vyskytovat větší sněžení. Modely v tomto stále nemají příliš jasno a situace se rychle mění. Nejvíce srážek spadne nad Moravou, a to okolo 20 až 30 milimetrů za týden. Od konce týdne dojde k celkem prudkému oteplení a v neděli mohou být teploty kolem 20 stupňů Celsia a počátkem dalšího týdne i 25," uvedli vědci v komentáři. Jelikož s oteplením ubudou i srážky, přijde opět postupné vysušování. Horší situace se kvůli většímu deficitu srážek očekává v Čechách, lepší na Moravě.

Zemědělci zatím dopady sucha nepociťují, protože pole byla vodou dobře zásobená a na začátku jara měly rostliny vody dostatek. Mnohem více je trápí opakující se noční či ranní mrazy, které hrozí až do pátečního rána.

