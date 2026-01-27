Návštěvnost Krkonoš roste, Češi tvoří 80 procent turistů, zahraničních ale přibývá
Samotný KRNAP v období od listopadu 2024 do konce srpna 2025 navštívilo 2,12 milionu návštěvníků, kteří tam strávili 6,35 milionu dnů. V roce 2023 to bylo 1,90 milionu návštěvníků a 4,65 milionu dnů. Za celý rok 2018, tedy v období před pandemií koronaviru, Krkonoše navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam strávili 11,86 milionu dnů, přičemž samotný KRNAP navštívilo 1,76 milionu hostů, kteří na jeho území strávili 4,80 milionu dnů.
Nejvyšší návštěvnost se při posledním sčítání podařilo zaznamenat o vánočních svátcích a jarních prázdninách, tedy od února do poloviny března. "Právě v těchto týdnech dosahovaly Krkonoše i KRNAP dlouhodobých maxim, a to jak u domácích, tak u zahraničních návštěvníků," uvedl Drahný.
Nejnavštěvovanější byly střední Krkonoše s více než 4,4 milionu návštěvních dnů a 14 600 hostů denně. Následovaly východní Krkonoše a západní Krkonoše, kde je návštěvnost o něco nižší, avšak stabilní. Proti roku 2023 se délka pobytu vícedenních návštěvníků zkrátila z 3,40 na 3,07 dne. Podle správců KRNAP lze předpokládat, že doba pobytu se ještě více zkrátí poté, co dálnice D11 bude dovedena do Trutnova. "V Krkonoších bylo více než 53 procent přespávajících návštěvníků ze Středočeského kraje a Prahy," uvedl Drahný.
Mezi nejnavštěvovanější turistické cíle patří Sněžka s 576 000 návštěvními dny, návštěvnost nejvyšší hory ČR výrazně kolísá v závislosti na počasí. Cesta mezi Luční boudou a Výrovkou ve východních Krkonoších zaznamenala více než 322 000 návštěvních dnů, oblast mezi Pramenem Labe a Zlatým návrším ve středních Krkonoších přes 290.000 návštěv podobně jako Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.
"Mezi zahraničními návštěvníky dlouhodobě převažují hosté z Polska a Německa. Poláci často využívají levnější ubytování na polské straně Krkonoš, na českou stranu přijíždějí na jednodenní výlety. Zahraniční klientela je významná zejména ve špičkových zimních termínech a u hlavních turistických cílů," sdělil Drahný.
Z nejnovější analýzy vyplývá, že z celkového počtu 4,15 milionu návštěvníků bylo těch, kteří v Krkonoších strávili minimálně jednu noc, 1,58 milionu a 2,56 milionu byli jednodenní hosté.
