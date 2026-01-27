https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/navstevnost-krkonos-roste-cesi-tvori-80-pct-turistu-zahranicnich-ale-pribyva
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Návštěvnost Krkonoš roste, Češi tvoří 80 procent turistů, zahraničních ale přibývá

27.1.2026 13:23 (ČTK)
Turisté mířící k mohyle Hanče a Vrbaty na Zlatém návší.
Turisté mířící k mohyle Hanče a Vrbaty na Zlatém návší.
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Návštěvnost Krkonoš podle dat mobilních operátorů roste. Od listopadu 2024 do konce srpna 2025 oblast navštívilo 4,15 milionu lidí, kteří tam strávili 12,7 milionu dnů. V roce 2023 za prvních devět měsíců byla návštěvnost 3,52 milionu lidí, kteří v Krkonoších byli 10,99 milionu dnů. Češi tvoří 80 procent návštěvníků. Mezi cizinci převažují Poláci a Němci. Analýzu návštěvnosti si nechala zpracovat Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), řekl ČTK její mluvčí Radek Drahný. Turistický region Krkonoše a KRNAP patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším horským oblastem v ČR.
 
"Návštěvnost KRNAP má ve všech sledovaných parametrech stoupající tendenci. Nejvyšší návštěvnost je v zimě a na svátky 28. září a 28. října. Významnou roli hrají jednodenní návštěvníci," řekl Drahný.

Samotný KRNAP v období od listopadu 2024 do konce srpna 2025 navštívilo 2,12 milionu návštěvníků, kteří tam strávili 6,35 milionu dnů. V roce 2023 to bylo 1,90 milionu návštěvníků a 4,65 milionu dnů. Za celý rok 2018, tedy v období před pandemií koronaviru, Krkonoše navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam strávili 11,86 milionu dnů, přičemž samotný KRNAP navštívilo 1,76 milionu hostů, kteří na jeho území strávili 4,80 milionu dnů.

Nejvyšší návštěvnost se při posledním sčítání podařilo zaznamenat o vánočních svátcích a jarních prázdninách, tedy od února do poloviny března. "Právě v těchto týdnech dosahovaly Krkonoše i KRNAP dlouhodobých maxim, a to jak u domácích, tak u zahraničních návštěvníků," uvedl Drahný.

Nejnavštěvovanější byly střední Krkonoše s více než 4,4 milionu návštěvních dnů a 14 600 hostů denně. Následovaly východní Krkonoše a západní Krkonoše, kde je návštěvnost o něco nižší, avšak stabilní. Proti roku 2023 se délka pobytu vícedenních návštěvníků zkrátila z 3,40 na 3,07 dne. Podle správců KRNAP lze předpokládat, že doba pobytu se ještě více zkrátí poté, co dálnice D11 bude dovedena do Trutnova. "V Krkonoších bylo více než 53 procent přespávajících návštěvníků ze Středočeského kraje a Prahy," uvedl Drahný.

Mezi nejnavštěvovanější turistické cíle patří Sněžka s 576 000 návštěvními dny, návštěvnost nejvyšší hory ČR výrazně kolísá v závislosti na počasí. Cesta mezi Luční boudou a Výrovkou ve východních Krkonoších zaznamenala více než 322 000 návštěvních dnů, oblast mezi Pramenem Labe a Zlatým návrším ve středních Krkonoších přes 290.000 návštěv podobně jako Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.

"Mezi zahraničními návštěvníky dlouhodobě převažují hosté z Polska a Německa. Poláci často využívají levnější ubytování na polské straně Krkonoš, na českou stranu přijíždějí na jednodenní výlety. Zahraniční klientela je významná zejména ve špičkových zimních termínech a u hlavních turistických cílů," sdělil Drahný.

Z nejnovější analýzy vyplývá, že z celkového počtu 4,15 milionu návštěvníků bylo těch, kteří v Krkonoších strávili minimálně jednu noc, 1,58 milionu a 2,56 milionu byli jednodenní hosté.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Cyklista v přírodě Foto: MabelAmber Pixabay V Krkonoších vstoupila v platnost nová pravidla pro cyklistiku, splouvání a horolezení Zima v Krkonoších Foto: Depositphotos Správa KRNAP s ministerstvem vykoupily 13 hektarů pozemků pro ochranu přírody Krkonose Foto: Breta Valek / Flickr Rok 2026 bude v Krkonošském národním parku patřit Theodoru Lokvencovi

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist