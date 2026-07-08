Navzdory masivním investicím Liberecký kraj v napojení na vodovody zaostává
Zhruba za 80 milionů korun vybudovali v Chrastavě nový vodovod do Horního Vítkova, na projekt získalo město dotaci z ministerstva životního prostředí a z Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v dole Turów u hranic s Českem. V kompenzacích škod vyplatily České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (847 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj.
Fond Turów přispěl z velké části také na vybudování vodovodu v Hrádku nad Nisou v oblasti Václavic, projekt za 170 milionů korun je skoro hotový. "Aktuálně se pracuje na přípojkách," řekla ČTK mluvčí úřadu Eva Jiříčková. Severočeská vodárenská společnost vybudovala za přispění fondu novou úpravnu vody v Machníně a staví 12 kilometrů dlouhý přivaděč, obě stavby dohromady za 470 milionů korun bez DPH zajistí vodu pro Hrádek nad Nisou a Chrastavu. Projekty zhruba za 400 milionů korun se připravují také na Frýdlantsku.
Ještě horší je podhorský Liberecký kraj v napojení na kanalizaci, i když meziročně přibylo 1860 kilometrů kanalizačního potrubí, napojeno je méně než 75 procent obyvatel kraje. To je nejméně mezi kraji. Celostátní průměr je 90,8 procenta. Stoprocentní pokrytí je jen v hlavním městě, blíží se mu také Zlínský kraj a jižní Morava. Do dobudování sítí v Libereckém kraji by bylo podle odhadů kraje třeba investovat miliardy korun.
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