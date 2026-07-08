https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/navzdory-masivnim-investicim-liberecky-kraj-v-napojeni-na-vodovody-zaostava
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Navzdory masivním investicím Liberecký kraj v napojení na vodovody zaostává

8.7.2026 18:40 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Navzdory masivním investicím Liberecký kraj v napojení na vodovody za celostátním průměrem zaostává. Na centrální rozvody vody bylo podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) na konci loňského roku napojeno 95,2 procenta obyvatel, meziročně zhruba o 900 víc. Celostátní průměr je ale ještě vyšší - 95,6 procenta, stoprocentní napojení má jen Praha, těsně pod touto hranicí jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.
 
V Libereckém kraji bylo na konci loňského roku 4040 kilometrů vodovodů, o 31 kilometrů víc než o rok dřív, a 94.470 vodovodních přípojek, což bylo meziročně o 880 víc. Masivně se v Libereckém kraji do nových vodovodů investuje zejména na Liberecku v oblastech u hranic s Polskem, které jsou ohroženy ztrátou pitné vody v souvislosti s plánovaným rozšířením hnědouhelného dolu Turów na polské straně.

Zhruba za 80 milionů korun vybudovali v Chrastavě nový vodovod do Horního Vítkova, na projekt získalo město dotaci z ministerstva životního prostředí a z Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v dole Turów u hranic s Českem. V kompenzacích škod vyplatily České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (847 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj.

Fond Turów přispěl z velké části také na vybudování vodovodu v Hrádku nad Nisou v oblasti Václavic, projekt za 170 milionů korun je skoro hotový. "Aktuálně se pracuje na přípojkách," řekla ČTK mluvčí úřadu Eva Jiříčková. Severočeská vodárenská společnost vybudovala za přispění fondu novou úpravnu vody v Machníně a staví 12 kilometrů dlouhý přivaděč, obě stavby dohromady za 470 milionů korun bez DPH zajistí vodu pro Hrádek nad Nisou a Chrastavu. Projekty zhruba za 400 milionů korun se připravují také na Frýdlantsku.

Ještě horší je podhorský Liberecký kraj v napojení na kanalizaci, i když meziročně přibylo 1860 kilometrů kanalizačního potrubí, napojeno je méně než 75 procent obyvatel kraje. To je nejméně mezi kraji. Celostátní průměr je 90,8 procenta. Stoprocentní pokrytí je jen v hlavním městě, blíží se mu také Zlínský kraj a jižní Morava. Do dobudování sítí v Libereckém kraji by bylo podle odhadů kraje třeba investovat miliardy korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Suchý poldr Foto: Ria Wikimedia Commons Dřenice na Chrudimsku podporují poldr na Bylance, vlastníci půdy mají výhrady Lužická Nisa Foto: Ondřej Žváček Wikimedia Commons Povodí Labe by chtělo korytu Lužické Nisy v Liberci vrátit přírodní charakter Čistírna odpadních vod Foto: Depositphotos Ministerstvo uvolnilo na modernizaci čistíren 1,3 miliardy korun, čerpat půjdou formou půjčky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist