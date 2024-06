Nejvíce dřeva v republice se loni vytěžilo v Jihočeském kraji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Lesníci v Jihočeském kraji loni vytěžili nejvíce dřeva mezi kraji, 2,47 milionu metrů krychlových. A to byla těžba na jihu Čech meziročně o 17,6 procenta nižší, klesala třetím rokem. Nejvíce těžili jehličnaté stromy. Podíl těžby listnatých dřevin se sice meziročně navýšil, stále ale tvořil malou část, a to 5,7 procenta z celkového těžby. V Jihočeském kraji loni lesníci zalesnili a uměle obnovili o devět procent méně hektarů půdy než v předchozím roce. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).„Na jihu Čech převažovala těžba smrku, dále se těžila borovice, buk a dub. Jižní Čechy se podílely na celorepublikové těžbě dřeva 13,4 procenta,“ uvedla Ivana Vacková z krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. V celém Česku se loni vytěžilo 18,49 milionu metrů krychlového dřeva, meziročně je to pokles o 26,4 procenta. Druhý a třetí nejvyšší objem těžby dřeva bez kůry, 11,8 procenta zaznamenal Plzeňský kraj spolu s Vysočinou.

Podíl neplánované, takzvané nahodilé těžby klesl loni v kraji o 26 procentních bodů na 37,7 procenta z celkové těžby v kraji. "Na celkové zpracované nahodilé těžbě se těžba v důsledku živelních příčin podílela 47,5 procenta, meziročně se snížila o 50,8 procenta. Těžba v důsledku poškození hmyzem se meziročně snížila o 53,2 procenta a na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se tato těžba podílela 42,8 procenta, uvedla Vacková.

Lesy na jihu Čech zabírají největší část z výměry českých lesů, 14,2 procenta. Loni byly lesní pozemky v kraji na téměř 381.300 hektarech. "V roce 2023, stejně tak jako v předchozím roce, se ale na jihu Čech meziročně méně zalesňovalo. Oproti roku 2021, kdy plocha zalesnění činila rekordních 4941 hektarů, to je dokonce o 23,8 procenta méně. Přesto byla plocha zalesnění a obnovy lesa i přes meziroční pokles poměrně vysoká, 3766 hektarů,“ sdělila Vacková.

Na jihu Čech se více vysazovaly jehličnaté stromy než listnaté. Podíl jehličnanů se meziročně zvýšil o 1,2 procentního bodu na 64,6 procenta, naproti tomu podíl listnatých dřevin se snížil na 35,4 procenta. Nejvíce byl vysazován smrk na 1555 hektarů, dub na 523 hektarů, buk na 401 hektarů a borovice na 348 hektarů.

Lesy na území celého Česka ke konci roku 2023 zabíraly plochu o výměře 2,68 milionu hektarů, meziroční navýšení je o 0,1 procenta. O stejné procentuální číslo se rozloha lesních pozemků zvýšila také na jihu Čech. Na druhém místě je s 11procentním podílem na celorepublikové rozloze lesů Plzeňský kraj, přes 309.000 tisíc hektarů. Naopak nejméně lesů je na Pardubicku, 135.000 hektarů.

