Německu se podle expertní rady daří plnit klimatické cíle, má ale problémy

Německu se daří plnit klimatické cíle, problémy má ale s příliš vysokými emisemi skleníkových plynů v dopravě a v sektoru energetické náročnosti budov, oznámila německá nezávislá expertní rada pro klimatické otázky. Poukázala rovněž na to, že pokles emisí oxidu uhličitého částečně souvisí se současnou krizovou situací.

Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA) v březnu uvedl, že Německo v loňském roce vypustilo do ovzduší 746 milionů tun oxidu uhličitého (CO2), což bylo meziročně o 1,9 procenta méně. Expertní rada v dnes zveřejněné kontrolní zprávě bilanci potvrdila.

"Podle celkových výsledků se může zdát, že Německo je na bezpečné cestě k dosažení klimatických cílů. Při zaměření se na jednotlivé oblasti se ale úhel pohledu mění," řekl předseda expertní rady Hans-Martin Henning. Důvodem je to, že emise oxidu uhličitého sice v Německu meziročně poklesly, dvě oblasti ale cíl nesplnily.

Problémy se týkají dopravy a budov, kterým spolkový zákon pro ochranu klimatu stanovil limity pro emise CO2 na 139, respektive na 108 milionů tun. Sektor dopravy ale limit překročil o devět milionů tun a sektor budov o pět milionů tun. Naopak energetika limit těsně splnila, i když Německo kvůli nejistým dodávkám plynu a energetické krizi aktivovalo uhelné elektrárny držené v záloze. Toto odvětví bylo v Německu v loňském roce zodpovědné za emise 256 milionů tun CO2, což bylo o jeden milion tun pod stanovenou mezní hodnotou.

Expertní rada upozornila, že na celkový pokles emisí měly příznivý dopad následky energetické krize a nižšího hospodářského výkonu a také mírná zima. "Nesplnění cíle v sektoru budov by bylo ještě větší bez efektů příznivých pro emise, jako jsou mírné počasí a úspory díky změněnému přístupu k vytápění," uvedla rada. Bez těchto faktorů by podle ní byly emise o zhruba devět milionů tun vyšší.

Německý klimatický zákon určuje, kolik milionů tun CO2 mohou jednotlivé sektory každoročně vypustit do ovzduší, aby země do roku 2030 dosáhla snížení oproti roku 1990 o 65 procent. Vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze a koaličních Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) sází především na přechod na obnovitelné zdroje energie, do roku 2030 chce Německo takto získávat 80 procent elektřiny. Loni to podle údajů spolkového ministerstva hospodářství bylo asi 44 procent. Klimatické neutrality, tedy stavu, kdy emise oxidu uhličitého budou v rovnováze s jejich neutralizací, chce Německo dosáhnout do roku 2045.

